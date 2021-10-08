Каждый человек может подавиться во время еды или в других ситуациях, когда во рту находится посторонний предмет. Он может частично или полностью перекрыть дыхательные пути, из-за чего человек будет нуждаться в помощи.

Факты ICTV продолжают цикл материалов об оказании первой неотложной помощи. На этот раз специалисты КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева рассказали, что делать, если взрослый человек или ребенок подавились посторонним предметом.

— Сразу стоит понимать, что есть два понятия — полное и неполное перекрытие дыхательных путей. Во время неполного человек будет кашлять, здесь ему только надо помочь, чтобы он откашлялся. Полное требует быстрых и правильных шагов, — подчеркнул заведующий учебно-тренировочного отдела Владимир Гонтарь.

Что делать, если подавился взрослый

Определить, что инородное тело полностью перекрыло дыхательные пути, поможет так называемый симптом Геймлиха — человек держится за шею и не может отвечать на вопросы.

— В таком случае необходимо стать возле человека и, придерживая его, наклонить вперед. Основанием ладони нужно нанести пять скользящих ударов между лопатками, — продолжает Владимир Гонтарь.

Однако если эта манипуляция не помогла, следует переходить к другой технике оказания первой помощи.

— Располагаемся позади человека, находим точку на 5-6 см выше пупка. Ставим кулак на это место, другой рукой охватываем его. Наклоняем человека вперед и делаем пять толчков на себя и вверх. Надо сделать пять сжатий, чтобы выдавить воздух из легких, а вместе с ним — и инородное тело, — объясняет специалист.

По его словам, такие циклы необходимо чередовать, пока не выйдет инородное тело.

В то же время важно пребывать в устойчивом положении, потому что человек может потерять сознание, и его нужно удержать. Свою голову стоит наклонить в сторону, чтобы не травмироваться.

Что делать, если подавился ребенок

В ситуации, когда подавился ребенок, действия также должны быть максимально точными и быстрыми.

— Ребенка нужно положить на живот на одну руку, охватив ладонью плечи. Голову необходимо придерживать одним пальцем. Между лопатками стоит сделать пять скользящих ударов, — добавляет Владимир Гонтарь.

Если не помогло, надо продолжить оказывать помощь.

— Можно перевернуть ребенка на спину, ладонью придерживая плечи. На середине грудной клетки делается пять нажатий. Проверяется, вышло ли инородное тело, — учит медик.

Продолжать такие действия, пока инородное тело не выйдет из дыхательных путей.

Однако ни в коем случае не нужно брать ребенка за ноги, переворачивать и трясти. Его можно не удержать, из-за чего малыш травмируется.

И взрослому, и ребенку следует оказывать помощь достаточно решительно. Не надо их гладить. Стоит помнить, что такие действия спасают им жизни.