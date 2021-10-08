Кожна людина може подавитися під час споживання їжі або в інших ситуаціях, коли у роті перебуває сторонній предмет. Він може частково або повністю перекрити дихальні шляхи, через що людина потребуватиме допомоги.

Факти ICTV продовжують цикл матеріалів про надання першої невідкладної допомоги. Цього разу фахівці КНП Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва розповіли, що робити, якщо доросла людина чи дитина вдавилися стороннім предметом.

– Одразу варто розуміти, що є два поняття – повне та неповне перекриття дихальних шляхів. Під час неповного людина буде кашляти, тут їй лише треба допомогти, щоб вона відкашлялася. Повне потребує швидких та правильних кроків, – наголосив завідувач навчально-тренувального відділу Володимир Гонтар.

Що робити, якщо подавився дорослий

Визначити, що сторонній предмет повністю перекрив дихальні шляхи, допоможе так званий симптом Геймліха – людина триматиметься за шию та не зможе відповідати на запитання.

– У такому разі треба стати біля людини та, притримуючи її, нахилити вперед. Основою долоні необхідно завдати п’ять ковзних ударів між лопатками, – продовжує Володимир Гонтар.

Однак якщо ця маніпуляція не допомогла, слід переходити до іншої техніки надання першої допомоги.

– Розташовуємося позаду людини, знаходимо точку на 5-6 см вище пупка. Ставимо кулак на це місце, іншою рукою охоплюємо його. Нахиляємо людину вперед та робимо п’ять поштовхів на себе та вгору. Треба зробити п’ять стискань, щоб видавити повітря з легень, а разом з ним – і сторонній предмет, – пояснює фахівець.

За його словами, такі цикли потрібно чергувати доти, доки не вийде стороннє тіло.

Водночас важливо стояти впевнено, бо людина може втратити свідомість, і її треба втримати. Свою голову варто нахилити вбік, щоб не травмуватися.

Що робити, якщо подавилася дитина

У ситуації, коли вдавилася дитина, дії також мають бути максимально точні та швидкі.

– Дитину треба покласти на живіт на одну руку, охопивши долонею плечі. Голову необхідно притримувати одним пальцем. Між лопатками варто зробити п’ять ковзних ударів, – додає Володимир Гонтар.

Якщо не допомогло, треба продовжити надавати допомогу.

– Можна перевернути дитину на спину, долонею притримуючи плечі. На середину грудної клітки робиться п’ять натискань. Перевіряється, чи вийшло стороннє тіло, – навчає медик.

Продовжувати такі дії, доки стороннє тіло не вийде з дихальних шляхів.

Однак у жодному разі не можна брати дитину за ноги, перевертати та трясти. Адже якщо дитя не втримати, малюк травмується.

І дорослому, і дитині слід надавати допомогу досить рішуче. Не треба їх гладити. Варто пам’ятати, що такі дії рятують їм життя.