Через різке погіршення самопочуття людина може втратити свідомість. Це може трапитися вдома, на роботі та навіть на вулиці. У такій ситуації потерпілому треба надати правильну домедичну допомогу і перевести його у стабільне бічне положення (СБП).

Факти ICTV разом із фахівцями КНП Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, продовжуючи цикл матеріалів про надання невідкладної допомоги, розібралися, коли людину треба переводити у СБП та як це правильно зробити.

Стабільне бічне положення – це положення тіла, у якому людина з ознаками життя (диханням, пульсом) може безпечно очікувати на приїзд швидкої допомоги.

Воно вбереже потерпілого від ситуації, коли він може подавитися власними блювотними масами, чи у нього може запасти язик.

Перед тим як проводити такі маніпуляції, варто переконатися, чи безпечно людині надавати допомогу та чи є у неї ознаки життя. У потерпілого мають фіксуватися щонайменше два подихи впродовж 10 секунд.

Якщо вони є, тобто людина нормально дихає і їй нічого у цьому не заважає, можна починати переводити її у СБП.

Стартове положення тіла – людина лежить на спині, ноги та руки рівні. З неї необхідно зняти окуляри та заздалегідь перевірити кишені, щоб їхній вміст не травмував потерпілого. Під час надання допомоги треба присісти біля одного з боків.

– Ту руку, яка ближче до нас, відвести вгору та зігнути у лікті під кутом 90 градусів. Після цього та рука, яка далі від нас, береться і підкладається під щоку людини. Тримаючи одну руку у такому положенні, згинаємо протилежну ногу в коліні та одним рухом перевертаємо людину на себе. Ноги мають розташовуватися під кутом 90 градусів, щоб людина стійко лежала на боку, – пояснює завідувач навчально-тренувального відділу Володимир Гонтар.

Після такої маніпуляції треба повторно перевірити, чи прохідні у потерпілого дихальні шляхи, та чи дихає він.

Таку перевірку треба проводити кожні дві хвилини.

Швидку можна викликати як до таких дій, так і після них.