Из-за резкого ухудшения самочувствия человек может потерять сознание. Это может случиться дома, на работе и даже на улице. В такой ситуации пострадавшему нужно оказать правильную домедицинскую помощь и перевести его в стабильное боковое положение (СБП).

Факты ICTV вместе со специалистами КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, продолжая цикл материалов о предоставлении неотложной помощи, разобрались, когда человека надо переводить в СБП и как это правильно сделать.

Стабильное боковое положение — это положение тела, в котором человек с признаками жизни (дыханием, пульсом) может безопасно ожидать приезда скорой помощи.

Оно убережет пострадавшего от ситуации, когда он может подавиться собственными рвотными массами или же проглотить язык.

Перед тем, как проводить такие манипуляции, стоит убедиться, безопасно ли человеку оказывать помощь и есть ли у него признаки жизни. У пострадавшего должны фиксироваться минимум два вдоха в течение 10 секунд.

Если они есть, то есть человек нормально дышит, и ему в этом ничего не мешает, можно начинать переводить его в СБП.

Стартовое положение тела — человек лежит на спине, ноги и руки ровные. С него нужно снять очки и заранее проверить карманы, чтобы их содержимое не травмировало потерпевшего. Во время оказания помощи необходимо присесть у одного из боков.

— Ту руку, которая ближе к нам, отвести вверх и согнуть в локте под углом 90 градусов. После этого рука, которая дальше от нас, берется и подкладывается под щеку человека. Держа одну руку в таком положении, сгибаем противоположную ногу в колене и одним движением переворачиваем человека на себя. Ноги должны располагаться под углом 90 градусов, чтобы человек устойчиво лежал на боку, — объясняет заведующий учебно-тренировочного отдела Владимир Гонтарь.

После такой манипуляции нужно повторно проверить, проходимы ли у пострадавшего дыхательные пути, и дышит ли он.

Такую проверку необходимо проводить каждые две минуты.

Скорую можно вызвать как до таких действий, так и после них.