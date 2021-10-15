Жодна людина не застрахована від травмування, переломів, зокрема й надзвичайно серйозних. Серед них – травма спини (зламаний хребет). І важливо знати базові правила надання першої допомоги такому потерпілому.

Факти ICTV продовжують цикл матеріалів про невідкладну допомогу. Цього разу фахівці КНП Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва розповіли, що робити, якщо є підозра, що у людини, яка втратила свідомість, може бути якась серйозна травма.

Для початку, перш ніж наблизитися до такої людини, варто переконатися, чи немає загрози власному життю.

Після цього треба покликати потерпілого. Якщо він не відповідає, перевірити наявність ознак життя – дихання.

– Якщо людина перебуває без свідомості, але вона дихає, і ви підозрюєте, що у неї може бути якась травма, її у жодному разі не можна без потреби переміщувати або рухати. Чіпати людину можна, але не рухати, адже переміщення такого постраждалого вимагає певних навичок, – зауважує завідувач навчально-тренувального відділу Володимир Гонтар.

Треба якнайшвидше викликати швидку допомогу за номером 103 та чекати прибуття професійної бригади.

Водночас це правило не стосується дій, направлених на порятунок життя цієї людини. Крім того, винятком є ситуація, коли травмована людина перебуває у небезпечному місці, і щось загрожує її життю.

– Якщо є загроза масивної кровотечі, її слід зупинити. Якщо людина не подає ознак життя, проводиться серцево-легенева реанімація, – додає фахівець.

Однак якщо людину у такому стані рухати без зайвої потреби, можна завдати їй додаткових пошкоджень, що загрожує більш складним перебігом лікування та реабілітації.