Перша допомога під час кровотечі. Як врятувати пораненого

Перша допомога під час кровотечі – важлива навичка, яка може врятувати життя як близькій, так і сторонній людині.

Факти ICTV завершують цикл матеріалів про надання невідкладної допомоги. Цього разу фахівці КНП Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва пояснили, що робити, якщо у людини фіксується значна кровотеча.

За їхніми словами, насамперед треба подбати про власну безпеку та одягти захисні рукавички, адже без них небезпечно контактувати з будь-якими біологічними рідинами іншої людини. Лише після цього необхідно розпочинати надання першої допомоги.

– Треба визначити джерело кровотечі та здійснити відчутний тиск на нього. Це має бути сильний тиск. Якщо ви натиснули та побачили, що кровотеча зупинилася, у такому положенні ви маєте тримати руки протягом 5-10 хвилин, не менше. Краще 10 хвилин, – пояснив завідувач навчально-тренувального відділу Володимир Гонтар.

Паралельно можна викликати швидку за номером 103 – самостійно чи за допомогою іншої людини. Водночас зупиняти тиск не можна, така допомога не буде ефективною.

Після цього треба зробити туге бинтування.

Якщо ж після надавлювання кровотечу зупинити не вийшло, варто застосувати кровоспинний джгут.

– Він має бути якісним. Джгут накладається на будь-яку точку ноги чи руки, крім суглобів та кишень, на 5-6 см вище місця кровотечі, якщо ви його чітко бачите. Якщо ви не можете візуалізувати місце, ви маєте накласти джгут на кінцівку настільки високо, наскільки це можливо, – додав фахівець.

Після накладання джгута треба зафіксувати час, щоб бригада швидкої допомоги розуміла, скільки часу людина перебуває у такому стані.

– Замість джгута можна використати ремінь або міцну тканину. Потрібно пам’ятати, що ширина має бути не менше 2-3 см, – розповів Володимир Гонтар.

Джгут накладається лише на кінцівки. У разі, якщо рана в іншому місці тіла – голова, шия, грудна клітина, живіт, таз, – можна застосовувати лише прямий тиск.

Під час надання допомоги допускаються рухи, необхідні для зупинки кровотечі.