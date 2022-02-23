Людина перебуває у шоковому стані – ознаки та перша допомога

Під час надзвичайних ситуації, під впливом стресу людина може перебувати у шоковому стані.
Що вказує на нього та як допомогти потерпілому?
Ознаки шокового стану
- бліда та холодна шкіра;
- пітливість;
- неспокій;
- часте дихання;
- слабкість;
- спрага;
- порушення свідомості;
- непритомність.
Перша допомога
Наближатися до людини треба лише тоді, коли немає загрози власному життю. Провести попередній огляд, визначити, чи вона дихає, перебуває у свідомості та чи не має травм, кровотечі. У разі виявлення будь-якої проблеми – надавати допомогу, згідно з правилами.
Після цього викликати швидку за номером 103.
Базові правила:
- перевести потерпілого у протишокове положення (покласти його на спину, під ступнями розмістити якийсь предмет, щоб вони перебували на рівні підборіддя, під голову – подушку чи речі);
- вкрити людину покривалом;
- забезпечити нагляд до прибуття швидкої.
Важливо пам’ятати про власну безпеку та не контактувати з біологічними рідинами потерпілого без захисних рукавичок. Стежити, щоб він у такому стані не травмував навколишніх.