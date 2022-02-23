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Людина перебуває у шоковому стані – ознаки та перша допомога

23 Лютого 2022, 18:35
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Depositphotos

Під час надзвичайних ситуації, під впливом стресу людина може перебувати у шоковому стані.

Що вказує на нього та як допомогти потерпілому?

Ознаки шокового стану

  • бліда та холодна шкіра;
  • пітливість;
  • неспокій;
  • часте дихання;
  • слабкість;
  • спрага;
  • порушення свідомості;
  • непритомність.

Перша допомога

Наближатися до людини треба лише тоді, коли немає загрози власному життю. Провести попередній огляд, визначити, чи вона дихає, перебуває у свідомості та чи не має травм, кровотечі. У разі виявлення будь-якої проблеми – надавати допомогу, згідно з правилами.

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Після цього викликати швидку за номером 103.

Базові правила:

  • перевести потерпілого у протишокове положення (покласти його на спину, під ступнями розмістити якийсь предмет, щоб вони перебували на рівні підборіддя, під голову – подушку чи речі);
  • вкрити людину покривалом;
  • забезпечити нагляд до прибуття швидкої.
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Важливо пам’ятати про власну безпеку та не контактувати з біологічними рідинами потерпілого без захисних рукавичок. Стежити, щоб він у такому стані не травмував навколишніх.

Джерело
КМДА
Теги
медична допомога , Поради , швидка допомога
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