Ці поради щодо першої допсихологічної допомоги людям, що перебувають у стані гострого шоку зібрані за матеріалами вебінару ізраїльського кризового психолога.
– У наших умовах це може робити і не психолог, допомагайте один одному, – пише експерт із емоційно-образної терапії Ганна Шавлюк.
Щоб допомогти людям, які пережили гострий стрес або шок, потрібно знати кілька правил:
- Для початку подбайте про безпеку – свою та людини – від зовнішньої загрози.
- Не потрібно питати потерпілого про почуття і не потрібно висловлювати їх, це буде потім. Це лише погіршить стан людини. Спровокувати на плач – теж не вихід.
- Одна з реакцій шоку – агресивність. Якщо ви боїтеся за себе, знайдіть когось, хто зможе вам допомогти.
- Ваше завдання – говорити чітко, повільно, з паузами. Короткі пропозиції. Без зайвих розумних слів. Не розмахувати руками. Стояти спокійно. Бути м’яким та директивним. Ви зараз опора для нього.
- Дихати треба рівно, стояти прямо, постаратися бути в міру розслабленим.
- Не вступати в суперечку з людиною. Він може говорити все, що завгодно, що не збігається з вашим світоглядом. Він може кричати та лаятися. Не сперечайтеся і не обговорюйте.
- Не намагайтеся вмовити шоковану людину заспокоїтися і перестати – у вас або не вийде, або буде погіршення та розвиток посттравматичного синдрому.
Покрокова інструкція
Контакт – стояти перед людиною.
– Ти мене бачиш? Кивни, якщо так.
Назвати себе.
– Мене звуть… Я прийшов тобі допомогти.
Не варто говорити, що ви психолог, психіатр, навіть якщо ви таким є. Це може спровокувати непотрібну реакцію. Якщо ви медик – можна сказати.
Повертаємо ім’я – ідентичність.
– Як тебе звати?
Поєднання подій в один ланцюг, повернення почуття безперервності життя.
- – Куди ти йшов, що ти робив, коли…? (завила сирена, почалися постріли – назвіть ситуацію).
Повторити за ним відповідь – чітко та ясно. Доповнити, якщо ви знаєте ситуацію. Без емоцій та подробиць.
Увімкнення мислення: дати просте завдання. Подивитися номер будинку, порахувати людей довкола тощо. Питання можуть бути “безглуздими.
– Допоможи мені, мені дуже потрібно дізнатися, який номер у будинку?
Нормалізація.
– Твоя реакція, твої почуття – це нормально. Це нормальна реакція на ненормальну ситуацію.
Якщо людина в ступорі – застигла і не реагує, можна намагатися вивести її рухом своїх рук – не різкими.
Дати до рук щось тактильне, не гаряче, можна холодне. Сніг, наприклад.
Дати пити. Не пхати мовчки воду, серветки витерти сльози – людина повинна сама взяти – повернення контролю.
– Ось вода, попий.
Запитайте, як раніше справлявся зі стресом.
– Скажи, у тебе бували стресові ситуації у житті?
– Таке вперше?
– Так, зараз так. А не такі сильні, у звичайному житті були?
Людина має відповісти та назвати.
– Як ти з ними справлявся?
Дочекатись відповіді, допомогти згадати.
Якщо це не алкоголізм та наркотики – не обговорювати способи. Заїдає – ок – піди поїж. Курить – допомогти знайти цигарку.
На цьому все. Бережіть себе.