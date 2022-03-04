У зв’язку з атаками російського агресора на Запорізьку атомну станцію, може трапитися так, що виникне реальна загроза радіоактивного зараження. Що потрібно робити відразу ж, якщо таке все ж станеться, як попередити наслідки радіаційного зараження для нашого здоров’я, розповів відомий український педіатр Євген Комаровський.

Поради Комаровського щодо захисту щитовидної залози

Перше, що відбувається при радіоактивному зараженні – викид радіоактивного йоду, який вбиває щитовидну залозу. Тому є звичайне правило захисту. Якщо існує загроза радіоактивного зараження, потрібно прийняти всередину звичайний йод. Тоді щитовидна залоза буде зайнята цим йодом, і ми зможемо вберегти її від поразки.

Це потрібно зробити мінімум за 30 хвилин, якщо загроза реальна. Це буде майже 100% захисту. Або в перші хвилини після того, як оголошена тривога. Це буде майже 90% захист.

Який йод, кому і скільки треба приймати

В аптеках, в аптечках першої невідкладної допомоги є такий препарат – калію йодид. В одній такій таблетці – 250 мг. Це спеціальна профілактична доза при радіації. Доза, яка багаторазово перевищує добову потребу.

При загрозі радіоактивного зараження людина старша двох років повинен негайно прийняти 125 мг. Це половина таблетки.

Діти до двох років повинні прийняти 40 мг, це приблизно 1/6 частина таблетки.

Якщо вам не вдасться купити калію йодиду, то в якості альтернативи можна використовувати звичайний розчин 5% йоду, який є практично в кожній домашній або автомобільної аптечці.

Як його приймати. Людина старше 14 років повинна негайно прийняти 140 крапель 5% йоду, які можна накапати в тепле молоко або воду. Більш правильно випити цей розчин за один раз.

Для дітей від 5 до 14 років – доза 20 крапель.

Дітям молодше 5 років приймати всередину 5% йод не можна. Але є варіант, як їх можна захистити: розвести 20 крапель йоду водою і нанести на шкіру, на стегно або на передпліччя, у вигляді йодної сітки. Дітям до 2 років рекомендовано 10 крапель. Робиться така процедура тільки один раз і ні за яких обставин її не потрібно повторювати.

Джерело: Євген Комаровській