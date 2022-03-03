Не виходить викликати швидку – що робити

Українські лікарі продовжують працювати та надавати медичну допомогу громадянам, попри війну в Україні.

Проте агресор робить все, щоб знищити інфраструктуру та дезорієнтувати людей. Через це треба розуміти, що треба робити, якщо не виходить додзвонитися до швидкої.

Рекомендації:

знати адресу та вивчити маршрут до найближчого закладу охорони здоров’я, у разі чого треба самостійно спробувати дістатися до нього;

завжди мати поряд аптечку із запасом базових ліків, не виходити без неї на великі відстані;

знати правила надання першої допомоги;

стежити за рекомендаціями з надання першої допомоги на офіційних каналах.

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Попри воєнні дії в Україні, українці мають доступ до медичних послуг та ліків. Аптеки працюють, водночас треба перевіряти актуальний графік роботи.

Громадянам радять зберігати спокій, не панікувати та довіряти інформації лише з перевірених джерел.