Не виходить викликати швидку – що робити

Українські лікарі продовжують працювати та надавати медичну допомогу громадянам, попри війну в Україні.
Проте агресор робить все, щоб знищити інфраструктуру та дезорієнтувати людей. Через це треба розуміти, що треба робити, якщо не виходить додзвонитися до швидкої.
Рекомендації:
- знати адресу та вивчити маршрут до найближчого закладу охорони здоров’я, у разі чого треба самостійно спробувати дістатися до нього;
- завжди мати поряд аптечку із запасом базових ліків, не виходити без неї на великі відстані;
- знати правила надання першої допомоги;
- стежити за рекомендаціями з надання першої допомоги на офіційних каналах.
Попри воєнні дії в Україні, українці мають доступ до медичних послуг та ліків. Аптеки працюють, водночас треба перевіряти актуальний графік роботи.
Громадянам радять зберігати спокій, не панікувати та довіряти інформації лише з перевірених джерел.