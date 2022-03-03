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Не виходить викликати швидку – що робити

3 Березня 2022, 15:35
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
швидка
Джерело: Depositphotos

Українські лікарі продовжують працювати та надавати медичну допомогу громадянам, попри війну в Україні.

Проте агресор робить все, щоб знищити інфраструктуру та дезорієнтувати людей. Через це треба розуміти, що треба робити, якщо не виходить додзвонитися до швидкої.

Рекомендації:

  • знати адресу та вивчити маршрут до найближчого закладу охорони здоров’я, у разі чого треба самостійно спробувати дістатися до нього;
  • завжди мати поряд аптечку із запасом базових ліків, не виходити без неї на великі відстані;
  • знати правила надання першої допомоги;
  • стежити за рекомендаціями з надання першої допомоги на офіційних каналах.
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Попри воєнні дії в Україні, українці мають доступ до медичних послуг та ліків. Аптеки працюють, водночас треба перевіряти актуальний графік роботи.

Громадянам радять зберігати спокій, не панікувати та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Джерело
МОЗ
Теги
аптечка , медична допомога , МОЗ України , швидка допомога
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