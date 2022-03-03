Не выходит вызвать скорую — что делать

Украинские врачи продолжают работать и оказывать медицинскую помощь гражданам, несмотря на войну в Украине.
Однако агрессор делает все, чтобы уничтожить инфраструктуру и дезориентировать людей. Поэтому надо понимать, что делать, если не получается дозвониться до скорой.
Рекомендации:
- знать адрес и изучить маршрут к ближайшему учреждению здравоохранения, в случае чего нужно самостоятельно попытаться добраться до него;
- всегда иметь рядом аптечку с запасом базовых лекарств, не выходить без нее на большие расстояния;
- знать правила оказания первой помощи;
- следить за рекомендациями по оказанию первой помощи на официальных каналах.
Несмотря на военные действия в Украине, украинцы имеют доступ к медицинским услугам и лекарствам. Аптеки работают, одновременно нужно проверять актуальный график работы.
Гражданам советуют сохранять спокойствие, не паниковать и доверять информации только из проверенных источников.