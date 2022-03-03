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Где онкобольные киевляне могут проходить плановые процедуры химиотерапии

3 марта 2022, 12:36
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
онкологія,
Источник: Depositphotos

Киевляне с онкологией, которым необходимы плановые процедуры химиотерапии, могут проходить их в двух медучреждениях столицы.

Какие больницы работают:

  • Киевская клиническая больница №2 (Днепровский район, ул. Краковская, 13, телефоны – 067 303 32 80, 044 292 11 63);
  • Киевский городской онкологический центр (телефон – 067 703 60 70).

Перед обращением следует позвонить и получить предварительную информацию о времени и условиях пребывания в больнице.

В Украине с 24 февраля идет война. С того времени в стране ввели военное положение. Несмотря на это, больницы Киева продолжают оказывать помощь больным.

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В случае необходимости в неотложной помощи следует позвонить по номеру 103.

Для сохранения психического здоровья надо избегать панических настроений, отвлекаться от чтения новостной ленты, больше времени проводить в кругу семьи.

Также украинцам рекомендуют доверять новостям только из проверенных источников.

Источник
КГГА
Теги
Київ , медична допомога , Онкология
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