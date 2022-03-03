Киевляне с онкологией, которым необходимы плановые процедуры химиотерапии, могут проходить их в двух медучреждениях столицы.

Какие больницы работают:

Киевская клиническая больница №2 (Днепровский район, ул. Краковская, 13, телефоны – 067 303 32 80, 044 292 11 63);

Киевский городской онкологический центр (телефон – 067 703 60 70).

Перед обращением следует позвонить и получить предварительную информацию о времени и условиях пребывания в больнице.

В Украине с 24 февраля идет война. С того времени в стране ввели военное положение. Несмотря на это, больницы Киева продолжают оказывать помощь больным.

В случае необходимости в неотложной помощи следует позвонить по номеру 103.

Для сохранения психического здоровья надо избегать панических настроений, отвлекаться от чтения новостной ленты, больше времени проводить в кругу семьи.

Также украинцам рекомендуют доверять новостям только из проверенных источников.