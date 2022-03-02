Киевский онкоцентр готов консультировать больных – куда звонить

Онкобольным жителям столицы готов оказывать помощь Киевский онкоцентр.

Сейчас работает круглосуточный телефон для обращений.

Номера телефонов:

круглосуточный – 067-703-60-70;

доступен с 10.00 до 13.00 – 044-365-04-27.

Они предназначены для консультаций пациентов.

Кроме того, для организации помощи на базе онкоцентра развернули 15 хирургических коек для уже прооперированных больных, 20 – химиотерапевтических (из них пять – для детей), пять – радиологических (для окончания лечения радиологических больных), 20 – паллиативной помощи.

В то же время проблем с питанием, водоснабжением и жизнеобеспечением в Киевском городском онкологическом центре нет.

Ротация персонала и его работа налажена.

Несмотря на войну в Украине, граждане, нуждающиеся в медицинской помощи, получают ее вовремя. Если человек нуждается в неотложной помощи, нужно позвонить по номеру 103.

Украинцев призывают не паниковать, оставаться в безопасности – дома или в убежищах, доверять только проверенной информации.