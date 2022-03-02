Київський онкоцентр готовий консультувати хворих – куди телефонувати

Онкохворим мешканцям столиці готовий надавати допомогу Київський онкоцентр.

Наразі працює цілодобовий телефон для звернень.

Номери телефонів:

цілодобовий – 067-703-60-70;

доступний з 10.00 до 13.00 – 044-365-04-27.

Вони призначені для консультацій пацієнтів.

Крім того, для організації допомоги на базі онкоцентру наразі розгорнули 15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих, 20 – хіміотерапевтичних (із них п’ять – для дітей), п’ять – радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих), 20 – паліативної допомоги.

Водночас проблем із харчуванням, водопостачанням та життєзабезпеченням у Київському міському онкологічному центрі немає.

Ротацію персоналу та його роботу налагоджено.

Попри війну в Україні, громадяни, які потребують медичної допомоги, отримують її вчасно. Якщо людина потребує невідкладної допомоги, треба зателефонувати за номером 103.

Українців закликають не панікувати, залишатися у безпеці – вдома чи у сховищах, довіряти лише перевіреній інформації.