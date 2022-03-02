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У будь-якого лікаря, навіть без декларації: як отримати рецепт за програмою Доступні ліки

2 Березня 2022, 15:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що в умовах воєнного стану лікарі мають право виписати рецепти на Доступні ліки, навіть якщо з пацієнтом не підписана декларація.

Отже, якщо виникла необхідність отримати за програмою Доступні ліки препарати від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету II типу, нецукрового діабету, пацієнт може звернутися:

  • до свого лікаря, з яким укладена декларація;
  • до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким декларації немає.

Якщо Доступні ліки необхідні при розладах психіки і поведінки, епілепсії, потрібно звертатися до психіатра, невролога.

Якщо лікар має доступ до електронної системи, він створить електронний рецепт. Його номер і код підтвердження надійдуть на телефон пацієнту.

У разі відсутності доступу до електронної системи, лікар випише паперовий рецепт.

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Аптеки, що відпускають Доступні ліки за договором з НСЗУ приймають і паперові, і електронні рецепти і видають ліки в міру їхньої наявності.

Джерело
МОЗ
Теги
Декларація , Доступні ліки , Ліки , Медики , МОЗ України
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