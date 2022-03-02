Що таке війна? Це руйнація і, перш за все, руйнується психіка. Тому що людина не почувається у безпеці. Нальоти, обстріли, сирени, насильство, безпорадність, невідомість, втрата близьких, друзів. Як не збожеволіти в цьому круговерті?
Як говорити з людьми, які переживають увесь цей хаос, найкраще знають психологи з Ізраїлю, країни, яка всю свою історію живе практично на пороховій бочці.
Ізраїльські психологи вирішили допомогти українцям пережити цей страшний час, залишаючись при ясному розумі та твердій пам’яті. Зв’язатися з ними можна онлайн.
– Звертайтесь! Це те небагато, що ми можемо зараз зробити для вас, – написали ізраїльтяни.
Ось перелік спеціалістів.
Пукшанська Женя
972-50-3062267+Ватсаб.
Ольга Шабанов
972526658977+ olgac15@yahoo.com ватсаб
Ірина коре
irinalimb@gmail.com 972-58-444-95-45+
Ватсаб телеграм
Юлія Захаров
+972-546245885
j.zakharov@gmail.com, кпт, ватсаб, вайбер
Ліна Глузман cbt
972-052-3650485+
lina@shelpro.co.il
Олена Червець
Медичний психолог
lenkin55@gmail.com
+972 -50-6842867 ватсаб, вайбер
Інга Майк +972544528145 ватсаб
Анна Зімбовськи +972 -507181575 вайбер ватсаб
Регіна Спектор 972-53-7142607 ватсаб
Таня Свєшнікова 972-58-6689786 ватсаб
Галина Городецька
±972-544322827
Ватсап, Вайбер, месенджер
Сара Вайнштейн 972-52-8705745 ватсаб
Вайбер
Анна 972522904954 сімейний психолог
Ханна Валерія Гришка +972 538726575
Мейра Сазонов +972552769489 психолог