Що таке війна? Це руйнація і, перш за все, руйнується психіка. Тому що людина не почувається у безпеці. Нальоти, обстріли, сирени, насильство, безпорадність, невідомість, втрата близьких, друзів. Як не збожеволіти в цьому круговерті?

Як говорити з людьми, які переживають увесь цей хаос, найкраще знають психологи з Ізраїлю, країни, яка всю свою історію живе практично на пороховій бочці.

Ізраїльські психологи вирішили допомогти українцям пережити цей страшний час, залишаючись при ясному розумі та твердій пам’яті. Зв’язатися з ними можна онлайн.

– Звертайтесь! Це те небагато, що ми можемо зараз зробити для вас, – написали ізраїльтяни.

Ось перелік спеціалістів.

Пукшанська Женя

972-50-3062267+Ватсаб.

Ольга Шабанов

972526658977+ olgac15@yahoo.com ватсаб

Ірина коре

irinalimb@gmail.com 972-58-444-95-45+

Ватсаб телеграм

Юлія Захаров

+972-546245885

j.zakharov@gmail.com, кпт, ватсаб, вайбер

Ліна Глузман cbt

972-052-3650485+

lina@shelpro.co.il

Олена Червець

Медичний психолог

lenkin55@gmail.com

+972 -50-6842867 ватсаб, вайбер

Інга Майк +972544528145 ватсаб

Анна Зімбовськи +972 -507181575 вайбер ватсаб

Регіна Спектор 972-53-7142607 ватсаб

Таня Свєшнікова 972-58-6689786 ватсаб

Галина Городецька

±972-544322827

Ватсап, Вайбер, месенджер

Сара Вайнштейн 972-52-8705745 ватсаб

Вайбер

Анна 972522904954 сімейний психолог

Ханна Валерія Гришка +972 538726575

Мейра Сазонов +972552769489 психолог