Что такое война? Это разрушение и прежде всего, это разрушение психики. Потому что человек не чувствует себя в безопасности. Налеты, обстрелы, сирены, насилие, беспомощность, неизвестность, потеря близких, друзей. Как не сойти с ума в это круговерти?
Как говорить с людьми, переживающими весь этот хаос, лучше всего знают психологи из Израиля, страны, которая всю свою историю живет практически на пороховой бочке.
Израильские психологи решили помочь украинцам пережить это страшное время, оставаясь при ясном уме и твердой памяти. Связаться с ними можно онлайн
— Обращайтесь! Это то немногое, что мы можем сейчас для вас сделать, — написали израильтяне.
Вот список специалистов.
Пукшанская Женя
972-50-3062267+
Ватсап.
Ольга Шабанов
972526658977+
olgac15@yahoo.com ватсап
Ирина Коре
irinalimb@gmail.com
972-58-444-95-45+
Ватсап телеграм
Юлия Захаров
+972-546245885
j.zakharov@gmail.com
кпт, ватсап, вайбер
Лина Глузман cbt
972-052-3650485+
lina@shelpro.co.il
Лена Червец
Мед.психолог
lenkin55@gmail.com
+972 -50-6842867 ватсап, вайбер
Инга Майк +972544528145 ватсап
Анна Зимбовски +972 -507181575 вайбер ватсап
Регина Спектор 972-53-7142607 ватсап
Таня Свешникова 972-58-6689786 ватсап
Галина Городецкая
±972-544322827
Ватсап, Вайбер, мессенджер
Сара Вайнштейн 972 -52-8705745 ватсап
Вайбер
Анна 972522904954 семейный психолог
Ханна Валерия Гришко +972 538726575
Мейра Сазонов +972552769489 психолог