Что такое война? Это разрушение и прежде всего, это разрушение психики. Потому что человек не чувствует себя в безопасности. Налеты, обстрелы, сирены, насилие, беспомощность, неизвестность, потеря близких, друзей. Как не сойти с ума в это круговерти?

Как говорить с людьми, переживающими весь этот хаос, лучше всего знают психологи из Израиля, страны, которая всю свою историю живет практически на пороховой бочке.

Израильские психологи решили помочь украинцам пережить это страшное время, оставаясь при ясном уме и твердой памяти. Связаться с ними можно онлайн

— Обращайтесь! Это то немногое, что мы можем сейчас для вас сделать, — написали израильтяне.

Вот список специалистов.

Пукшанская Женя

972-50-3062267+

Ватсап.

Ольга Шабанов

972526658977+

olgac15@yahoo.com ватсап

Ирина Коре

irinalimb@gmail.com

972-58-444-95-45+

Ватсап телеграм

Юлия Захаров

+972-546245885

j.zakharov@gmail.com

кпт, ватсап, вайбер

Лина Глузман cbt

972-052-3650485+

lina@shelpro.co.il

Лена Червец

Мед.психолог

lenkin55@gmail.com

+972 -50-6842867 ватсап, вайбер

Инга Майк +972544528145 ватсап

Анна Зимбовски +972 -507181575 вайбер ватсап

Регина Спектор 972-53-7142607 ватсап

Таня Свешникова 972-58-6689786 ватсап

Галина Городецкая

±972-544322827

Ватсап, Вайбер, мессенджер

Сара Вайнштейн 972 -52-8705745 ватсап

Вайбер

Анна 972522904954 семейный психолог

Ханна Валерия Гришко +972 538726575

Мейра Сазонов +972552769489 психолог