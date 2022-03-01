Во время военных действий дети страдают больше всего. И они, как никто другой, нуждаются в психологической поддержке.

Школьные психологи дают советы родителям, как сделать так, чтобы психика их детей не пострадала еще больше.

1. Вспомните или придумайте сказку, где герой проходит испытание на смелость и возможность выдержать что-нибудь неприятное. Рассказывайте ее, когда вы собираетесь в укрытие, или находитесь там. Это поможет ребенку понять ситуацию, поможет запустить механизм адаптации.

2. Во многих укрытиях холодно или жарко, тесно, темно и страшно. Включите воображение! Поиграйте с ребенком в игру “А сейчас придумаем что-нибудь цветное, что-то странное, что-то с ушами, и прочее”.

Так мы снизим влияние депривации от замкнутого пространства, когда не можешь делать то, что хочешь, что привык делать.

3. Когда раздаются взрывы и выстрелы, но вы защищены, можно с ребенком представить большие крылья Ангелов, защищающих наших солдат и помогающих им нас защищать.

4. Рисунки защитникам. Когда у ребенка возникают вопросы, чем мы можем помочь, — создавайте с малышами рисунки поддержки и смело выкладывайте их в социальные сети. Так ребенок увидит и почувствует, что он тоже делает что-нибудь важное.

5. Физические игры, дыхательные упражнения, обучение по плану, изучение иностранного языка тоже помогут организму стабилизировать психическую систему после дезорганизации военного положения.

Источник: Школьные психологи