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Поради шкільних психологів, як захистити дитячу психіку під час війни

1 Березня 2022, 13:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Під час воєнних дій діти страждають найбільше і вони як ніхто інший потребують психологічної підтримки.

Шкільні психологи надають поради батькам, як зробити так, щоб психіка їхніх дітей не постраждала ше більше.

1. Пригадайте чи вигадайте казку, де герой проходить випробування на сміливість та можливість витримати щось неприємне.  Розповідайте її, коли збираєтесь у сховище, або знаходитесь там. Це допоможе дитині зрозуміти ситуацію, допоможе запустити механізми адаптації.

2. У багатьох сховищах холодно або жарко, тісно, темно і лячно. Включіть уяву! Пограйте з дитиною в гру “А зараз вигадаємо щось кольорове, щось дивне, щось з вухами, та інше”.

Так ми зможемо зменшити вплив депривації від замкнутого простору, коли не можеш робити те, що хочеш, що звик робити.

3. Коли лунають вибухи та постріли, але ви захищені, можно з дитиною уявляти великі крила Янголів, що боронять наших солдат та допомагають їм нас захищати.

4. Малюнки захисникам. Коли у дитини виникають питання, чим ми можемо допомогти, – малюйте з малечею малюнки підтримки та сміливо викладайте їх у соціальні мережі. Так дитина побачить і відчує, що вона теж робить щось важливе.

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5. Фізичні ігри, дихальні вправи, навчання за планом, вивчення іноземної мови теж допоможуть стабілізувати організму психічну систему після дезорганізацїі військовим станом.

Джерело: Школьные психологи

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