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У любого врача, даже без декларации: как получить рецепт по программе Доступні ліки

2 марта 2022, 15:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения разъясняет, что в условиях военного положения врачи имеют право выписать рецепты на Доступні ліки, даже если с пациентом не подписана декларация.

Итак, если возникла необходимость получить по программе Доступні ліки препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, диабета II типа, несахарного диабета, пациент может обратиться:

  • к своему врачу, с которым заключена декларация;
  • к любому семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым декларации нет.

Если Доступні ліки необходимы при расстройствах психики и поведения, эпилепсии, нужно обращаться к психиатру, неврологу.

Если врач имеет доступ к электронной системе, он создаст электронный рецепт. Его номер и код подтверждения поступят на телефон пациенту.

В случае отсутствия доступа к электронной системе, врач выпишет бумажный рецепт.

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Аптеки, отпускающие Доступні ліки по договору с НСЗУ принимают и бумажные, и электронные рецепты и выдают лекарства по мере их наличия.

Источник
Минздрав
Теги
Декларация , Доступні ліки , Ліки , Медики , МОЗ Украины
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