Министерство здравоохранения разъясняет, что в условиях военного положения врачи имеют право выписать рецепты на Доступні ліки, даже если с пациентом не подписана декларация.

Итак, если возникла необходимость получить по программе Доступні ліки препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, диабета II типа, несахарного диабета, пациент может обратиться:

к своему врачу, с которым заключена декларация;

к любому семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым декларации нет.

Если Доступні ліки необходимы при расстройствах психики и поведения, эпилепсии, нужно обращаться к психиатру, неврологу.

Если врач имеет доступ к электронной системе, он создаст электронный рецепт. Его номер и код подтверждения поступят на телефон пациенту.

В случае отсутствия доступа к электронной системе, врач выпишет бумажный рецепт.

Аптеки, отпускающие Доступні ліки по договору с НСЗУ принимают и бумажные, и электронные рецепты и выдают лекарства по мере их наличия.