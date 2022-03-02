Министерство здравоохранения разъясняет, что в условиях военного положения врачи имеют право выписать рецепты на Доступні ліки, даже если с пациентом не подписана декларация.
Итак, если возникла необходимость получить по программе Доступні ліки препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, диабета II типа, несахарного диабета, пациент может обратиться:
- к своему врачу, с которым заключена декларация;
- к любому семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым декларации нет.
Если Доступні ліки необходимы при расстройствах психики и поведения, эпилепсии, нужно обращаться к психиатру, неврологу.
Если врач имеет доступ к электронной системе, он создаст электронный рецепт. Его номер и код подтверждения поступят на телефон пациенту.
В случае отсутствия доступа к электронной системе, врач выпишет бумажный рецепт.
Аптеки, отпускающие Доступні ліки по договору с НСЗУ принимают и бумажные, и электронные рецепты и выдают лекарства по мере их наличия.