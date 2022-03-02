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И по электронным, и по бумажным рецептам: как в Киеве отпускается инсулин

2 марта 2022, 15:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
інсулін
Источник: Depositphotos

Киевская городская государственная администрация обратилась ко всем киевлянам, которые нуждаются в инсулине, с информацией, что получить жизненно необходимый препарат можно как по электронным, так и по бумажным рецептам.

Сообщается, что получить бумажный рецепт можно у лечащего врача, с которым подписана декларацию на обслуживание (в Центрах первичной медико-санитарной помощи), или у узкого специалиста (в Консультативно-диагностических центрах).

Для этого больному или его представитель необходимо обратиться в заведение без предварительной записи, но с учетом требований комендантского часа.

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Кроме инсулина, бумажные рецепты сейчас действуют и на жизненно необходимые лекарства для хронических больных, а также препараты, отпускаемые по программе Доступні ліки.

КГГА обратилась к киевлянам с просьбой, если поблизости живут одинокие больные люди, узнать, нужны ли им лекарства. Если есть возможность – сходить получить их рецепт и приобрести медикаменты, которые сохранят им жизнь.

Перечень открытых аптек может меняться, учитывая вопросы безопасности работы заведений по конкретным адресам. Перечень аптек КП Фармация, работающих 2 марта, смотрите здесь.

Источник
КГГА
Теги
Інсулін , Війна в Україні , КГГА
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