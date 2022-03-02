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І за електронними, і за паперовими рецептами: як у Києві відпускається інсулін

2 Березня 2022, 15:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інсулін
Джерело: Depositphotos

Київська міська державна адміністрація звернулася до всіх киян, які потребують інсуліну, з інформацією, що отримати життєво необхідний препарат можна як за електронними, так і за паперовими рецептами.

Повідомляється, що отримати паперовий рецепт можна у лікаря, з яким підписана декларацію на обслуговування (в Центрах первинної медико-санітарної допомоги), або у вузького фахівця (в Консультативно-діагностичних центрах).

Для цього хворому або його представник необхідно звернутися в заклад без попереднього запису, але з урахуванням вимог комендантської години.

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Крім інсуліну, паперові рецепти зараз діють і на життєво необхідні ліки для хронічно хворих, а також препарати, що відпускаються за програмою Доступні ліки.

КМДА звернулася до киян з проханням, якщо поблизу живуть самотні хворі люди, дізнатися, чи потрібні їм ліки. Якщо є можливість – сходити отримати їхній рецепт і придбати медикаменти, які збережуть їм життя.

Перелік відкритих аптек може змінюватися, враховуючи питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами. Перелік аптек КП Фармація, що працюють 2 березня, дивіться тут.

Джерело
КМДА
Теги
Інсулін , Війна в Україні , КМДА
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