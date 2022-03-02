З 2 березня 2022 року пацієнти Національного Інституту раку в Києві, що перебувають на середині курсу лікування, зможуть отримувати планову хіміотерапевтичну допомогу у формі денного стаціонару.

Клініка працюватиме з 10.00 до 15.00, понеділок-пятниця.

Прийом пацієнтів здійснюватиметься без попереднього запису в порядку черги. За інформацією звертатися до реєстратури.

На жаль, поки що не можемо забезпечити цілодобове перебування пацієнтів у клініці та проведення планового оперативного лікування, променевої терапії.

Медичний персонал НІР працює. Бажаємо нам усім миру і перемоги.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook повідомив, як працюють лікарні та аптеки країни в умовах воєнного стану.

Агресор не зупиняється! Чергові обстріли лікарень: авіаудар по міській лікарні в Харкові, обстріли і руйнування диспетчерських центрів екстреної медицини. Незважаючи на це, наші медики працюють 24/7 , в особистому спілкуванні вони запевнили, що будуть і далі працювати і рятувати. До повної перемоги України.

Джерело: Національний інститут раку