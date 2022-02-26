МОЗ повідомляє, що в Україні не зачинилась жодна лікарня, всі працюють і надають медичну допомогу, незважаючи на постріли та вибухи!

– Попри все медична система продовжує працювати, а МОЗ зі свого боку робить усе, щоб у лікарнях було все необхідне, – повідомив Віктор Ляшко.

Працює і команда НДСЛ ‎Охматдит у Києві. Медики лікарні продовжують рятувати дітей від раку крові. Вони провели родинну трансплантацію кісткового мозку. Донором для юної пацієнтки стала її рідна сестра.

– Шановні лікарі України! Кожен із вас допомагає Збройним силам України та на своєму фронті боронить українців! Кожен із вас захищає свою країну, рятуючи життя людей. Тримайтеся! – підтримав медиків міністр. – МОЗ робить усе, щоб ваша робота не припинялась ні на секунду. Тільки тримайтеся!

Міністерство охорони здоров’я спрямовує у лікувальні заклади велику кількість благодійної гуманітарної допомоги від наших волонтерів, міжнародних партнерів та волонтерських організацій. Найближчим часом все буде доставлено у лікарні. Нікого не залишимо поза увагою, все необхідне для надання допомоги буде.

Слава нашим військовим! Слава нашим лікарям! Слава Україні! Ми на своїй землі, і вона залишиться нашою.