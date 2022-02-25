Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звернувся до міжнародних правозахисних організацій з проханням жорстко засудити терористичні дії російського агресора!

– Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати машини швидкої допомоги на території України, – сказав він. – Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв.

Також, зазначив міністр, обстріляли бригади екстренної медичної допомоги на півночі Київської області. Медики не постраждали. Але поранені пацієнти у Мар’янівці не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.

Крім того, у Чернігові відкрили вогонь на території психіатричної лікарні.

– Зазначу, за ніч до лікарень було доставлено 53 людини. Усім без винятку надається необхідна медична допомога, – повідомив Віктор Ляшко. – Наші медичні працівники готові до роботи у будь-яких надзвичайних ситуаціях, але такі дії російських військових просто неприпустимі. Мирне населення не повинно страждати!

Лікарні та бригади екстренної медичної допомоги продовжують працювати у всіх регіонах. Ляшко подякував нашим військовим та медикам за протистояння російським окупантам!

Усі медичні заклади України надають допомогу як військовим ЗСУ, так і цивільному населенню, повідомили в МОЗ. Лікарні та медичні центра призупинили планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження. У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.