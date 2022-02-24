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Всі медичні заклади надають допомогу, але скасували планові операції – МОЗ

24 Лютого 2022, 11:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Всі медичні заклади надають допомогу, але скасували планові операції – МОЗ
Джерело: Getty Images

У країні запроваджено воєнний стан. Це – нова реальність і нові підходи в роботі медичної системи до надання допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню, повідомили в МОЗ.

Усі медичні заклади країни будуть надавати допомогу всім, хто її потребує.

Наразі заклади охорони здоров’я призупиняють планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.

У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.

Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

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Задіяні усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

Зберігайте спокій, керуйтесь лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях.

Будьмо єдині, Україна переможе!

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина в Україні
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