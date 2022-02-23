Заклади охорони здоров’я України працюють у звичному режимі та надають медичну допомогу всім, хто її потребує, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

– Система охорони здоров’я готова до будь-яких подій надзвичайного характеру, – сказав очільник МОЗ. – І це ми довели за останні два роки. Два роки боротьби з коронавірусною інфекцією показали, як може діяти система, як може перепрофільовувати заклади охорони здоров’я під ті виклики і загрози, які виникають.

За два роки була проведена велика робота з модернізації лікарень: створено потужну лабораторну та діагностичну мережу, і найголовніше – оновлено систему інтенсивної допомоги з апаратами штучної вентиляції легень, з кисневими магістралями, з безперебійним стаціонарним постачанням кисню.

Наразі система може забезпечити надання медичної допомоги як Збройним силам України, так і цивільному населенню.

Спільно з обласними державними адміністраціями оновлено перелік закладів охорони здоров’я, які, за потреби, будуть надавати медичну допомогу Збройним силам України.

В Україні визначені опорні лікарні в усіх регіонах. Кожна лікарня має відділення екстреної медичної допомоги, забезпечене необхідним діагностичним обладнанням.

У комунальних закладах охорони здоров’я сформовано запас медичних виробів, медикаментів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів. Запас постійно оновлюється і поповнюється.

Ми маємо 25 регіональних центрів екстреної медичної допомоги медицини катастроф. У нас достатньо бригад, які можуть одночасно вийти на роботу і надавати медичну допомогу людям, які її потребують.

Налагоджено аероевакуацію, що здійснюється гелікоптерами нацполіції та служби надзвичайних ситуацій.

– Ми маємо інформацію щодо спроможності до надання медичної допомоги медичними закладами прикордонних областей, – повідомив Ляшко.

Наостанок міністр запевнив українців, що ми сильніші, ніж у 2014 році, бо маємо досвід та зовсім інший рівень готовності, як до інформаційних, так і до безпекових загроз, що виникають, а система охорони здоров’я готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій.