Учреждения здравоохранения Украины работают в привычном режиме и оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

– Система здравоохранения готова к любым событиям чрезвычайного характера, – сказал глава Минздрава. – И это мы доказали за последние два года. Два года борьбы с коронавирусной инфекцией показали, как может действовать система, как может перепрофилировать учреждения здравоохранения под возникающие вызовы и угрозы.

За два года была проведена большая работа по модернизации больниц: создана мощная лабораторная и диагностическая сеть, обновлена ​​система интенсивной помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких, с кислородными магистралями, с бесперебойной стационарной поставкой кислорода.

В настоящее время система может обеспечить предоставление медицинской помощи как Вооруженным силам Украины, так и гражданскому населению, заверил министр.

Совместно с областными государственными администрациями обновлен перечень заведений здравоохранения, которые при необходимости будут оказывать медицинскую помощь Вооруженным силам Украины.

В Украине определены опорные больницы во всех регионах. Каждая больница имеет отделение экстренной медицинской помощи, снабженное необходимым диагностическим оборудованием.

В коммунальных учреждениях здравоохранения сформирован запас медицинских изделий, медикаментов, расходных материалов, инфузионных растворов. Запас постоянно обновляется и пополняется.

У нас есть 25 региональных центров экстренной медицинской помощи медицины катастроф. У нас достаточно бригад, которые могут одновременно выйти на работу и оказывать медицинскую помощь людям, которые в ней нуждаются.

Налажена аэроэвакуация, которая осуществляется вертолетами нацполиции и службы чрезвычайных ситуаций.

— У нас есть информация о способности к оказанию медицинской помощи медицинскими учреждениями пограничных областей, — сообщил Ляшко.

Напоследок министр уверил украинцев, что мы сильнее, чем в 2014 году, потому что имеем опыт и совсем другой уровень готовности к угрозам, которые возникают, а система здравоохранения готова к любым сценариям развития событий .