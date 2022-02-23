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Никакого приказа Минздрава об эвакуации медучреждений не существует – Ляшко

23 февраля 2022, 15:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Никакого приказа Минздрава об эвакуации медучреждений не существует – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал фейковой распространяемую в сети информацию о том, что вверенное ему ведомство якобы рассылает приказ об эвакуации медучреждений из столицы.

Об этом Виктор Ляшко заявил на своей странице в Facebook.

В настоящее время распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения за моей подписью относительно утвержденных мер по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов, — написал министр.

Глава Минздрава особо подчеркнул, что все содержание несуществующего приказа фейково. Все медицинские учреждения Украины работают в штатном режиме, оказывают пациентам всю необходимую помощь.

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Виктор Ляшко напомнил, что действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Информационная безопасность превыше всего, призвал министр.

Источник: Виктор Ляшко

Теги
Віктор Ляшко , Евакуація , Фейк , Фейкові новини
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