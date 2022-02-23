Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал фейковой распространяемую в сети информацию о том, что вверенное ему ведомство якобы рассылает приказ об эвакуации медучреждений из столицы.

Об этом Виктор Ляшко заявил на своей странице в Facebook.

— В настоящее время распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения за моей подписью относительно утвержденных мер по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов, — написал министр.

Глава Минздрава особо подчеркнул, что все содержание несуществующего приказа фейково. Все медицинские учреждения Украины работают в штатном режиме, оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Виктор Ляшко напомнил, что действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Информационная безопасность превыше всего, призвал министр.

Источник: Виктор Ляшко