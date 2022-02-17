Министр здравоохранения Виктор Ляшко бесплатно и добровольно сдал кровь в Национальной детской специализированной больнице Охматдет. Таким образом он показал пример того, что донорство является благородным делом, и каждый желающий помочь больным детям может так поступить.

Охматдет выбран не случайно, здесь лечатся малыши с самыми сложными патологиями, которые постоянно нуждаются в трансфузии (переливании) крови или ее компонентов.

— К сожалению, в условиях распространения коронавирусной инфекции Covid-19 количество доноров крови существенно уменьшилось, но количество пациентов, нуждающихся в компонентах крови и нуждающихся в дальнейшем, остается значительным, — прокомментировал ситуацию министр.

Донорство крови — важная часть системы здравоохранения каждой страны. Кровь и ее препараты и компоненты крайне необходимы роддомам для компенсации кровопотерь рожениц во время сложных родов; хирургическим отделением и ожоговым центрам для трансфузии компонентов крови; онкологическим отделениям.

Один онкобольной ребенок только на один курс требует крови и его компонентов объемом, равным 40 донациям.

В стране существует сеть станций и центров переливания крови, во многих больницах есть отделения трансфузиологии. Стать донором может каждый здоровый человек старше 18 лет и весом от 50 кг после прохождения соответствующего медобследования и в случае отсутствия противопоказаний.

Можно сдать кровь для конкретного человека разово, а можно стать донором крови на регулярной основе и дважды в год посещать центры крови.

Доноры крови спасают жизнь других людей. Но почетный и почтенный поступок сейчас не в почете. Количество доноров уменьшается и из-за войны на востоке, и из-за выездов на заработок, и из-за пандемии. При этом ВОЗ рекомендует странам создавать запасы крови исходя из нормы 12 мл на человека. Такие объемы украинские станции переливания крови не перерабатывают.