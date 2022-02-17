Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко безоплатно та добровільно здав кров у Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит. Таким чином він показав приклад того, що донорство є шляхетною справою, і кожний охочий допомогти хворим дітям може так зробити.

Охматдит обрано не випадково, тут лікуються малюки з найскладнішими патологіями, які постійно потребують трансфузії (переливання) крові або її компонентів.

– На жаль, в умовах поширення коронавірусної інфекції Covid-19 кількість донорів крові істотно зменшилась, але кількість пацієнтів, які потребують компонентів крові й потребуватимуть її надалі, залишається значною, – прокоментував ситуацію міністр.

Донорство крові є важливою частиною системи охорони здоров’я кожної країни. Кров та її препарати і компоненти вкрай необхідні пологовим будинкам для компенсації крововтрат породіль під час складних пологів; хірургічним відділенням та опіковим центрам для трансфузії компонентів крові; онкологічним відділенням.

Одна онкохвора дитина лише на один курс потребує крові та її компонентів об’ємом, що дорівнює 40 донаціям.

В країні існує мережа станцій та центрів переливання крові, у багатьох лікарнях є відділення трансфузіології. Стати донором може кожна здорова людина віком від 18 років і вагою від 50 кг після проходження відповідного медобстеження та у разі відсутності протипоказань.

Можна здати кров для конкретної людини разово, а можна стати донором крові на регулярній основі і двічі на рік відвідувати центри крові.

Донори крові рятують життя інших людей. Та почесний і поважний вчинок нині не в пошані. Кількість донорів зменшується і через війну на сході, і через виїзди на заробіток, і через пандемію. При цьому ВООЗ рекомендує країнам створювати запаси крові, виходячи з норми 12 мл на людину. Таких обсягів українські станції переливання крові не переробляють.