Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав фейковою поширювану в мережі інформацію про те, що ввірене йому відомство нібито розсилає наказ про евакуацію медустанов зі столиці.

Про це Віктор Ляшко заявив на своїй сторінці в Facebook.

– Наразі поширюється фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я за моїм підписом щодо затверджених заходів з евакуації в лікувальних закладах міста Києва та інших міст, – написав міністр.

Глава МОЗ особливо підкреслив, що весь зміст неіснуючого наказу фейковий. Всі медичні заклади України працюють в штатному режимі, надають пацієнтам всю необхідну допомогу.

Віктор Ляшко нагадав, що діючі накази публікуються тільки на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

Інформаційна безпека понад усе, закликав міністр.

Джерело: Віктор Ляшко