В стране введено военное положение. Это новая реальность и новые подходы в работе медицинской системы к оказанию помощи как Вооруженным Силам Украины, так и гражданскому населению, сообщили в Минздраве.

Все медицинские учреждения страны будут оказывать помощь всем нуждающимся в ней.

В настоящее время учреждения здравоохранения приостанавливают плановые госпитализации и операции отдельного распоряжения.

В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.

Все больницы снабжены автономными источниками питания.

Задействованы все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи.

Сохраняйте спокойствие, руководствуйтесь только официальными каналами коммуникации, следите за информацией государственных органов и органов власти на местах.

Будьте едины, Украина победит!