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Все медицинские учреждения оказывают помощь, но отменили плановые операции – Минздрав

24 февраля 2022, 11:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Все медицинские учреждения оказывают помощь, но отменили плановые операции – Минздрав
Источник: Getty Images

В стране введено военное положение. Это новая реальность и новые подходы в работе медицинской системы к оказанию помощи как Вооруженным Силам Украины, так и гражданскому населению, сообщили в Минздраве.

Все медицинские учреждения страны будут оказывать помощь всем нуждающимся в ней.

В настоящее время учреждения здравоохранения приостанавливают плановые госпитализации и операции отдельного распоряжения.

В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.

Все больницы снабжены автономными источниками питания.

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Задействованы все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи.

Сохраняйте спокойствие, руководствуйтесь только официальными каналами коммуникации, следите за информацией государственных органов и органов власти на местах.

Будьте едины, Украина победит!

Источник
Минздрав
Теги
Медицина в Україні
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