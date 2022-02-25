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Российские агрессоры стреляют по машинам скорой помощи

25 февраля 2022, 18:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Источник: Depositphotos

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился в международные правозащитные организации с просьбой жестко осудить террористические действия российского агрессора!

– Российские оккупационные войска продолжают обстреливать машины скорой помощи на территории Украины, – сказал он. — Во вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв.

Также, отметил министр, обстреляли бригады экстренной медицинской помощи на севере Киевской области. Медики не пострадали. Но раненые пациенты в Марьяновке не могут получить медицинскую помощь из-за обстрелов.

Кроме того, в Чернигове открыли огонь на территории психбольницы.

— Отмечу, за ночь в больницы было доставлено 53 человека. Всем без исключения предоставляется необходимая медицинская помощь, – сообщил Виктор Ляшко. – Наши медицинские работники готовы к работе в любых чрезвычайных ситуациях, но такие действия российских военных просто недопустимы. Мирное население не должно страдать!

Больницы и бригады экстренной медицинской помощи продолжают работать во всех регионах. Ляшко поблагодарил наших военных и медиков за противостояние российским оккупантам!

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Все медицинские учреждения Украины оказывают помощь как военным ВСУ, так и гражданскому населению, сообщили в Минздраве. Больницы и медицинские центры приостановили плановые госпитализации и операции к отдельному распоряжению. В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.

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