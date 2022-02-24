Мы вплотную приблизились к реальным боевым действиям. Любому из нас уже завтра придется спасать человека. Готовы ли вы? Конечно, если вы медик или прошли курсы первой доврачебной помощи, то вы знаете, как это делать. А если нет? Читайте и запомните. Когда-нибудь пригодится.

Минздрав дает рекомендации по оказанию доврачебной помощи в условиях военного положения для гражданских лиц.

Оказывайте помощь только тогда, когда это безопасно для вас. Собственная безопасность – приоритет. осмотрите место происшествия, посмотрите, нет ли вокруг угрожающих вам предметов.

Если возможно, перенесите пострадавшего в более безопасное место.

Оцените его состояние. Проверьте, в сознании ли он или дышит. Для этого можно что-нибудь спросить. Не нужно нажимать на тело раненого, чтобы определить его состояние.

Посмотрите, как он дышит. Нормальное дыхание – это не менее 2-3 выдоха за период времени, когда вы можете вслух сосчитать от 501 до 510 (10 сек). Выдохом считается – подъем и опускание живота. Если пострадавший в сознании, то необходимости проверять пульс и дыхание сразу нет.

Позвоните по номеру 103 для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Если необходимо, то обратитесь в другие экстренные службы (полиция, ГСЧС)

Критические (артериальные или венозные) кровотечения следует остановить немедленно. Для этого используйте кровоостанавливающий жгут, турникет или тугую повязку. Накладывайте жгут/турникет максимально выше по месту кровотечения на конечности пострадавшего. Правильно наложенный жгут/турникет предполагает, что кровотечение остановлено.

Также необходимо зафиксировать время его наложения. Оптимально – написать время на открытой части тела пострадавшего. Вы можете также запомнить время. При отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану. Важно: не переставайте давить на рану до приезда медиков или наложение кровоостанавливающего средства. В зависимости от вида кровотечения остановка давления на рану может стать смертельной для человека.

Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Если у пострадавшего во рту посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления проходимости дыхательных путей.

Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились признаки жизни, следует начинать сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Для СЛР уложите пострадавшего на спину, закиньте голову назад. Нажимайте посреди грудной клетки двумя руками: основание одной ладони накройте другой ладонью. Глубина нажатия должна составлять около 5-6 см. Частота нажатия должна составлять около 100-120 в минуту.

Держите раненого в стабильном боковом положении до приезда медиков.

Не оставляйте самого пострадавшего. Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно.