На крупнейших вокзалах Украины начинают действовать бесплатные курсы первой доврачебной помощи. Программа, которую запускает АО Укрзализныця, охватит в первую очередь города-миллионники и населенные пункты восточного региона и южных областей.

— Укрзализныця – это прежде всего дисциплина. Именно это мы предлагаем обществу сейчас, когда уровень напряжения растет, – объяснил председатель правления АО Укрзализныця Александр Камышин. – История современного Израиля показывает, что при достаточной гражданской мобилизации ты становишься непобедимым. Для этого каждый должен знать, что и как делать в кризисной ситуации. Мы готовы стать двигателем общественной мобилизации, разворачивая пункты тематического обучения и информирования на вокзалах.

Тренинги по оказанию первой доврачебной помощи будут доступными и бесплатными для всех желающих. На занятиях будут даваться практические знания, которые пригодятся дома, помогут действовать уверенно в критической ситуации в любом месте.

В программе подготовки: навыки первой помощи при остановке сердца, инфарктах, инсультах, при критических кровотечениях, во время дорожно-транспортных происшествий или при ранениях.

Слушатели также получат базовые знания о действиях при удавлении, утоплении, эпилепсии, ожогах, обморожениях, травмах и других опасных для жизни ситуациях.

Программа подготовки рассчитана на людей без базового медицинского образования. По окончании тренинга посетители получат сертификат.

Записаться можно в удобное время в городах, уточнив детали у координаторов программы на местах.

Список городов, где проходят занятия, и даты тренингов:

Киев, координатор Светлана, 097-336-37-11; занятие состоится 28 февраля в 13:00. Мариуполь, координатор Вера, 063-625-64-71; занятие состоится 25 февраля в 12:00. Покровск, координатор Ирина, 050-621-48-32; занятие состоится 24 февраля в 13:00. Лиман, координатор Ольга, 050-968-82-91; занятие состоится 28 февраля в 12:00. Константиновка, координатор Елена, 066-085-04-92; занятие состоится 28 февраля в 13:00. Лисичанск, координатор Ирина, 050-185-94-35; занятие состоится 24 февраля в 09:00. Винница, координатор Татьяна, 067-700-76-57; занятия состоятся 23-25, 28 февраля, 1 марта в 10:00. Днепр, координатор Алена, 066-363-30-73; занятия состоятся 28 февраля в 18:00, 2 марта в 18:00, 5 марта в 12:00, 6 марта в 12:00, 10 марта в 18:00. Кривой Рог, координатор Ольга, 096-353-22-76; занятия состоятся 28 февраля, 2, 10, 17 марта в 10:00. Запорожье, координатор Светлана, 067-973-31-22; занятие состоится 28 февраля, время согласовывается дополнительно. Харьков, координатор Дмитрий, 050-051-52-32; занятия состоятся 1 марта в 09:00, далее — 2, 3, 10-11 марта с измененным временем. Полтава, координатор Ольга, 066-930-58-95; занятие состоится 24 февраля в 09:00. Одесса, координатор Людмила, 067-739-75-46; занятие состоится 26 февраля в 10:00. Николаев, координатор Светлана, 066-461-47-76; график занятий будет предоставлен дополнительно. Херсон, координатор Надежда, 066-783-77-30; занятия состоятся 24-25, 28 февраля, 1-4 марта в 13:00. Кропивницкий, координатор Людмила, 095-240-89-05; занятие состоится 23 февраля в 17:00.

У АО Укрзализныця уже есть опыт проведения тренинга по сердечно-легочной реанимации на Центральном железнодорожном вокзале Киева, где установлены дефибрилляторы.