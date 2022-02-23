На найбільших вокзалах України починають діяти безкоштовні курси надання першої домедичної допомоги. Програма, яку запускає АТ Укрзалізниця охопить насамперед міста-мільйонники та населені пункти східного регіону і південних областей.

– Укрзалізниця — це насамперед дисципліна. Саме це ми пропонуємо суспільству зараз, коли рівень напруги зростає, – пояснив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін. – Історія сучасного Ізраїлю показує, що при достатній громадянській мобілізації ти стаєш непереможним. Для цього кожна людина має знати, що та як робити в кризовій ситуації. Ми готові стати рушієм громадської мобілізації, розгортаючи пункти тематичного навчання та інформування на вокзалах.

Тренінги з надання першої домедичної допомоги будуть доступні та безкоштовні для всіх охочих. На заняттях будуть надаватися практичні знання, які стануть у нагоді вдома, допоможуть діяти впевнено в критичній ситуації в будь-якому місці.

У програмі підготовки: навички першої допомоги зупинці серця, інфарктах, інсультах, при критичних кровотечах, під час дорожньо-транспортних пригод чи при пораненнях.

Слухачі також отримають базові знання щодо дій при удавленні, утопленні, епілепсії, опіках, обмороженнях, травмах та інших небезпечних для життя ситуацій.

Програма підготовки розрахована на людей без базової медичної освіти. Після закінчення тренінгу відвідувачі отримають сертифікат.

Записатися можна у зручний час у містах проживання, уточнивши деталі у координаторів програми на місцях.

Перелік міст, де проходять заняття, та дати тренінгів:

Київ, координатор Світлана, 097-336-37-11; заняття вiдбудеться 28 лютого о 13:00. Маріуполь, координатор Віра, 063-625-64-71; заняття відбудеться 25 лютого о 12:00. Покровськ, координатор Ірина, 050-621-48-32; заняття відбудеться 24 лютого о 13:00. Лиман, координатор Ольга, 050-968-82-91; заняття відбудеться 28 лютого о 12:00. Костянтинівка, координатор Олена, 066-085-04-92; заняття відбудеться 28 лютого о 13:00. Лисичанськ, координатор Ірина, 050-185-94-35; заняття відбудеться 24 лютого о 09:00. Вінниця, координатор Тетяна, 067-700-76-57; заняття відбудуться 23-25, 28 лютого, 1 березня о 10:00. Дніпро, координатор Альона, 066-363-30-73; заняття відбудуться 28 лютого о 18:00, 2 березня о 18:00, 5 березня о 12:00, 6 березня о 12:00, 10 березня о 18:00. Кривий Ріг, координатор Ольга, 096-353-22-76; заняття відбудуться 28 лютого, 2, 10, 17 березня о 10:00. Запоріжжя, координатор Світлана, 067-973-31-22; заняття відбудеться 28 лютого, час узгоджується додатково. Харків, координатор Дмитро, 050-051-52-32; заняття відбудуться 1 березня о 09:00, далі — 2, 3, 10-11 березня зі зміненим часом. Полтава, координатор Ольга, 066-930-58-95; заняття відбудеться 24 лютого о 09:00. Одеса, координатор Людмила, 067-739-75-46; заняття відбудеться 26 лютого о 10:00. Миколаїв, координатор Світлана, 066-461-47-76; графік занять буде надано додатково. Херсон, координатор Надія, 066-783-77-30; заняття відбудуться 24-25, 28 лютого, 1-4 березня о 13:00. Кропивницький, координатор Людмила, 095-240-89-05; заняття відбудеться 23 лютого о 17:00.

У АТ Укрзалізниця вже є досвід проведення тренінгу з серцево-легеневої реанімації на Центральному залізничному вокзалі Києва, де встановлені дефібрилятори.