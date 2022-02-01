Від своєчасного і правильного надання першої домедичної допомоги залежить інколи життя людини. Серцевий напад, втрата свідомості, травми, інші неприємності можуть статися будь-де і будь з ким. І важливо, щоб поруч опинилася людина, яка вміє надавати першу медичну допомогу до приїзду лікарів, а також здатна чітко сформулювати, що сталося, то описати стан постраждалого.

На станціях столичного метрополітену нещодавно з’явилися дефибрилятори. Скористатися ними може кожен, хто знає, як із ними поводитися. Щонайменше одного чоловіка уже так і врятували. Це зробив поліцейський.

Отже, щоб навчитися надавати невідкладну допомогу, не потрібно бути медиком, знання можна отримати на спеціалізованих курсах, де викладають сертифіковані викладачі.

Товариство Червоного Хреста

Організація проводить 6-годинні та 12-годинні навчання з надання першої домедичної допомоги.

Що потрапити на курси, потрібно зареєструватися на сайті, сплатити вартість занять та отримати повідомлення з датою та місцем проведення.

Вартість навчання для фізичних осіб у Товаристві Червоного Хреста:

6-годинний курс – 500 грн

12-годинний курс – 650 грн

Можливо замовити корпоративні навчання. Вартість залежить від кількості осіб.

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами:

Київ:

організація тренінгів для корпоративних клієнтів: (066) 338-78-77

загальні питання: (096) 598-45-33, (044) 234-18-90

Після завершення курсу слухачі отримують сертифікат, визнаний у 192 країнах світу.

Соціальний проєкт Українська служба порятунку

Українська служба порятунку проводить навчання на курсах із надання першої допомоги за програмами:

Перша допомога Базовий.

Перша допомога дітям.

Перша допомога при травмах і ДТП.

Базовий для підлітків.

Вартість курсу – 900 грн.

Зареєструватися можна на сайті.

Телефони: (044) 36 00 911

(099) 42 19 911

(098) 477 03 42

ГО Курси першої домедичної допомоги САВ (Львів, Луцьк, Івано-Франківськ)

САВ пропонує широкий спектр тем:

Базовий курс допомоги.

Курс допомоги дітям.

Розширений курс допомоги в екстремальних ситуаціях.

Курс для дітей Super-Я, на якому діти від 6 до 12 років навчаються дбати про свою безпеку, покликати на допомогу, викликати швидку, вивчають навички надання першої допомоги.

Тривалість навчання від 4 годин (для дітей) до 16.

Вартість – від 500 грн до 2 тис. грн.

Після закінчення слухачі отримують сертифікати.

Телефон: 097-003-89-98.

Курс ПМД онлайн

Покроковий, інтерактивний Курс ПМД онлайн доступний відтепер не тільки кожному українському пластуну, але й кожному громадянину України.

Маючи сертифікат про набуття теоретичних знань, ви зможете оволодіти практичними навичками в спеціальних центрах підготовки.

Курс надає унікальну можливість безкоштовно здобути теоретичні знання з першої медичної допомоги і отримати сертифікат рятувальника.

У зв’язку із загостренням міжнародної ситуації навколо України курс доповнено новим розділом з тактичної медицини для військовослужбовців, інструкторів, військових медиків.

Зареєструватися на курси можна на сайті. Тест з тактичної медицини проводиться без реєстрації.