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Первая медицинская и домедицинская помощь: где научиться, сколько стоит

1 февраля 2022, 16:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
перша медична допомога
Источник: Depositphotos

От своевременного и правильного оказания первой домедицинской помощи иногда зависит жизнь человека. Сердечный приступ, потеря сознания, травмы, другие неприятности могут произойти где угодно и с кем угодно. И важно, чтобы тут же нашелся человек, умеющий оказывать первую медицинскую помощь до приезда врачей, а также способный четко сформулировать, что произошло, и описать состояние пострадавшего.

На станциях столичного метрополитена недавно появились дефибрилляторы. Воспользоваться ими может любой, кто знает, как с ними обращаться. По меньшей мере одного мужчину уже так и спасли. Это сделал полицейский.

Следовательно, чтобы научиться оказывать неотложную помощь, не нужно быть медиком, знания можно получить на специализированных курсах, где преподают сертифицированные преподаватели.

Общество Красного Креста

Организация проводит 6-часовые и 12-часовые занятия по оказанию первой домедицинской помощи.

Чтобы попасть на курсы, нужно зарегистрироваться на сайте, оплатить стоимость занятий и получить уведомление с датой и местом проведения.

Стоимость обучения для физических лиц в Обществе Красного Креста:

  • 6-часовой курс – 500 грн
  • 12-часовой курс – 650 грн

Есть возможность заказать корпоративное обучение. Стоимость зависит от количества человек.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам:

Киев:

  • организация тренингов для корпоративных клиентов: (066) 338-78-77
  • общие вопросы: (096) 598-45-33, (044) 234-18-90

По окончании курса слушатели получают сертификат, признанный в 192 странах мира.

Социальный проект Украинская служба спасения

Украинская служба спасения проводит обучение на курсах по оказанию первой помощи по программам:

  • Первая помощь.
  • Первая помощь детям.
  • Первая помощь при травмах и ДТП.
  • Базовый для подростков.

Стоимость курса – 900 грн.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Телефоны: (044) 36 00 911
(099) 42 19 911
(098) 477 03 42

ГО Курсы первой домедицинской помощи САВ (Львов, Луцк, Ивано-Франковск).

САВ предлагает широкий спектр тем:

  • Базовый курс помощи.
  • Курс помощи детям.
  • Расширенный курс помощи в экстремальных ситуациях.
  • Курс для детей Super-Я, на котором дети от 6 до 12 лет учатся заботиться о своей безопасности, позвать на помощь, вызвать скорую, изучают навыки оказания первой помощи.

Продолжительность обучения — от 4 часов (для детей) до 16.

Стоимость от 500 грн до 2 тыс. грн.

По окончании слушатели получают сертификаты. Телефон: 097-003-89-98.

Курс ПМД онлайн

Пошаговый, интерактивный Курс ПМД онлайн доступен отныне не только каждому украинскому пластуну, но и каждому гражданину Украины.

Курс предоставляет уникальную возможность бесплатно получить теоретические знания о первой медицинской помощи и получить сертификат спасателя.

Имея сертификат о приобретении теоретических знаний, вы сможете овладеть практическими навыками в специальных центрах подготовки.

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В связи с обострением международной ситуации вокруг Украины курс дополнен новым разделом по тактической медицине для военнослужащих, инструкторов, военных медиков.

Зарегистрироваться на курсы можно на сайте. Тест по тактической медицине проводится без регистрации.

Теги
Медицина , медична допомога , швидка допомога
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