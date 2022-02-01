От своевременного и правильного оказания первой домедицинской помощи иногда зависит жизнь человека. Сердечный приступ, потеря сознания, травмы, другие неприятности могут произойти где угодно и с кем угодно. И важно, чтобы тут же нашелся человек, умеющий оказывать первую медицинскую помощь до приезда врачей, а также способный четко сформулировать, что произошло, и описать состояние пострадавшего.
На станциях столичного метрополитена недавно появились дефибрилляторы. Воспользоваться ими может любой, кто знает, как с ними обращаться. По меньшей мере одного мужчину уже так и спасли. Это сделал полицейский.
Следовательно, чтобы научиться оказывать неотложную помощь, не нужно быть медиком, знания можно получить на специализированных курсах, где преподают сертифицированные преподаватели.
Общество Красного Креста
Организация проводит 6-часовые и 12-часовые занятия по оказанию первой домедицинской помощи.
Чтобы попасть на курсы, нужно зарегистрироваться на сайте, оплатить стоимость занятий и получить уведомление с датой и местом проведения.
Стоимость обучения для физических лиц в Обществе Красного Креста:
- 6-часовой курс – 500 грн
- 12-часовой курс – 650 грн
Есть возможность заказать корпоративное обучение. Стоимость зависит от количества человек.
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам:
Киев:
- организация тренингов для корпоративных клиентов: (066) 338-78-77
- общие вопросы: (096) 598-45-33, (044) 234-18-90
По окончании курса слушатели получают сертификат, признанный в 192 странах мира.
Социальный проект Украинская служба спасения
Украинская служба спасения проводит обучение на курсах по оказанию первой помощи по программам:
- Первая помощь.
- Первая помощь детям.
- Первая помощь при травмах и ДТП.
- Базовый для подростков.
Стоимость курса – 900 грн.
Зарегистрироваться можно на сайте.
Телефоны: (044) 36 00 911
(099) 42 19 911
(098) 477 03 42
ГО Курсы первой домедицинской помощи САВ (Львов, Луцк, Ивано-Франковск).
САВ предлагает широкий спектр тем:
- Базовый курс помощи.
- Курс помощи детям.
- Расширенный курс помощи в экстремальных ситуациях.
- Курс для детей Super-Я, на котором дети от 6 до 12 лет учатся заботиться о своей безопасности, позвать на помощь, вызвать скорую, изучают навыки оказания первой помощи.
Продолжительность обучения — от 4 часов (для детей) до 16.
Стоимость от 500 грн до 2 тыс. грн.
По окончании слушатели получают сертификаты. Телефон: 097-003-89-98.
Курс ПМД онлайн
Пошаговый, интерактивный Курс ПМД онлайн доступен отныне не только каждому украинскому пластуну, но и каждому гражданину Украины.
Курс предоставляет уникальную возможность бесплатно получить теоретические знания о первой медицинской помощи и получить сертификат спасателя.
Имея сертификат о приобретении теоретических знаний, вы сможете овладеть практическими навыками в специальных центрах подготовки.
В связи с обострением международной ситуации вокруг Украины курс дополнен новым разделом по тактической медицине для военнослужащих, инструкторов, военных медиков.
Зарегистрироваться на курсы можно на сайте. Тест по тактической медицине проводится без регистрации.