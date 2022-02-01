От своевременного и правильного оказания первой домедицинской помощи иногда зависит жизнь человека. Сердечный приступ, потеря сознания, травмы, другие неприятности могут произойти где угодно и с кем угодно. И важно, чтобы тут же нашелся человек, умеющий оказывать первую медицинскую помощь до приезда врачей, а также способный четко сформулировать, что произошло, и описать состояние пострадавшего.

На станциях столичного метрополитена недавно появились дефибрилляторы. Воспользоваться ими может любой, кто знает, как с ними обращаться. По меньшей мере одного мужчину уже так и спасли. Это сделал полицейский.

Следовательно, чтобы научиться оказывать неотложную помощь, не нужно быть медиком, знания можно получить на специализированных курсах, где преподают сертифицированные преподаватели.

Общество Красного Креста

Организация проводит 6-часовые и 12-часовые занятия по оказанию первой домедицинской помощи.

Чтобы попасть на курсы, нужно зарегистрироваться на сайте, оплатить стоимость занятий и получить уведомление с датой и местом проведения.

Стоимость обучения для физических лиц в Обществе Красного Креста:

6-часовой курс – 500 грн

12-часовой курс – 650 грн

Есть возможность заказать корпоративное обучение. Стоимость зависит от количества человек.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам:

Киев:

организация тренингов для корпоративных клиентов: (066) 338-78-77

общие вопросы: (096) 598-45-33, (044) 234-18-90

По окончании курса слушатели получают сертификат, признанный в 192 странах мира.

Социальный проект Украинская служба спасения

Украинская служба спасения проводит обучение на курсах по оказанию первой помощи по программам:

Первая помощь.

Первая помощь детям.

Первая помощь при травмах и ДТП.

Базовый для подростков.

Стоимость курса – 900 грн.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Телефоны: (044) 36 00 911

(099) 42 19 911

(098) 477 03 42

ГО Курсы первой домедицинской помощи САВ (Львов, Луцк, Ивано-Франковск).

САВ предлагает широкий спектр тем:

Базовый курс помощи.

Курс помощи детям.

Расширенный курс помощи в экстремальных ситуациях.

Курс для детей Super-Я, на котором дети от 6 до 12 лет учатся заботиться о своей безопасности, позвать на помощь, вызвать скорую, изучают навыки оказания первой помощи.

Продолжительность обучения — от 4 часов (для детей) до 16.

Стоимость от 500 грн до 2 тыс. грн.

По окончании слушатели получают сертификаты. Телефон: 097-003-89-98.

Курс ПМД онлайн

Пошаговый, интерактивный Курс ПМД онлайн доступен отныне не только каждому украинскому пластуну, но и каждому гражданину Украины.

Курс предоставляет уникальную возможность бесплатно получить теоретические знания о первой медицинской помощи и получить сертификат спасателя.

Имея сертификат о приобретении теоретических знаний, вы сможете овладеть практическими навыками в специальных центрах подготовки.

В связи с обострением международной ситуации вокруг Украины курс дополнен новым разделом по тактической медицине для военнослужащих, инструкторов, военных медиков.

Зарегистрироваться на курсы можно на сайте. Тест по тактической медицине проводится без регистрации.