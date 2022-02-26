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Медучреждения не закрылись, врачи работают, спасая жизнь украинцев — Ляшко

26 февраля 2022, 12:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарня
Источник: Depositphotos

Минздрав сообщает, что в Украине не закрылась ни одна больница, все работают и оказывают медицинскую помощь, несмотря на выстрелы и взрывы!

— Несмотря на все, медицинская система продолжает работать, а Минздрав со своей стороны делает все, чтобы в больницах было все необходимое, — сообщил Виктор Ляшко.

Работает и команда НДСЛ Охматдет в Киеве. Медики больницы продолжают спасать детей от рака крови. Они провели родственную трансплантацию костного мозга. Донором для юной пациентки стала ее родная сестра.

– Уважаемые врачи Украины! Каждый из вас помогает вооруженным силам Украины и на своем фронте защищает украинцев! Каждый из вас защищает свою страну, спасая жизнь людей. Держитесь! – поддержал медиков министр. – Минздрав делает все, чтобы ваша работа не прекращалась ни на секунду. Только держитесь!

Министерство здравоохранения направляет в лечебные учреждения большое количество благотворительной гуманитарной помощи наших волонтеров, международных партнеров и волонтерских организаций. В ближайшее время все будет доставлено в больницу. Никого не оставим без внимания, все необходимое для оказания помощи будет.

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Слава нашим военным! Слава нашим врачам! Слава Украине! Мы на своей земле, и она останется нашей.

Источник
Минздрав
Теги
Медицина в Україні
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