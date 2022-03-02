Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, як працюють лікарні та аптеки країни в умовах воєнного стану.

Агресор не зупиняється і відверто займається тероризмом!

Чергові обстріли лікарень сьогодні: авіаудар по міській лікарні в Харкові, обстріли і руйнування диспетчерських центрів екстреної медицини.

Незважаючи на це, наші медики працюють 24/7 вже шосту добу і, в особистому спілкуванні сьогодні запевнили, що будуть і далі працювати і рятувати. До повної перемоги України.

Через шалений марш одного маленького одержимого монстра, ми змушені в бомбосховищах лікувати онкохворих дітей, народжувати, рятувати поранених.

Незважаючи на те, що всі змучені, всі, як один, точно знають: ми здобудемо перемогу! Наші ЗСУ зможуть, а медики поруч, з незламним бойовим духом! Вчора навіть одружилася одна пара медичних працівників!

Окремо проїхався аптеками міста. Частина працює, частина повинна працювати.

За цими адресами в Києві аптеки, які працюють.

З іншими власниками аптек, які вчора гарантували відкриття, а сьогодні не відкрилися, вже почалася серйозна розмова. А завтра з ними вже не буде розмов, будуть інші рішення.

До всіх недобросовісних аптечних мереж, які саботують роботу, будуть прийняті адекватні ситуації рішення. Ніхто не буде спекулювати на війні, ми всі в однакових умовах.

Підкреслю ще раз: аптеки повинні працювати, аптеки в лікарнях не мають права бути закритими.

Для тих, хто не може знайти аптеку або відповідний лікарський препарат, інформую, що в МОЗ працює контакт-центр за номером 0 800 60 20 19. Оператори зафіксують звернення і передадуть його для оперативного вирішення.

Аптеки, які працюють в умовах воєнного стану в Україні, можна знайти за цим посиланням.

Дякую нашим медичним працівникам і пишаюся кожним з вас! З такою командою тільки перемога!

Слава Україні!

Джерело: Віктор Ляшко