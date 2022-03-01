Володіти базовими навичками надання медичної допомоги дуже важливо завжди. Але в період воєнного часу – особливо. Міністерство охорони здоров’я підготувало два спеціальних відео, які навчать основним прийомам долікарської допомоги.

З відеокурсів ви дізнаєтеся:

у яких зонах безпечно надавати допомогу;

як правильно виявити і зупинити критичну кровотечу;

особливості накладення турнікета, компресійних пов’язок і тампонади;

як забезпечити прохідність дихальних шляхів;

що робити при травмах очей.

Відеокурс про надання медичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна подивитися тут.

Відеокурс з порятунку людини під час критичних кровотеч – за цим посиланням.

Пам’ятайте, підготовлений – значить захищений. Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати життя.