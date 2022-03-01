Володіти базовими навичками надання медичної допомоги дуже важливо завжди. Але в період воєнного часу – особливо. Міністерство охорони здоров’я підготувало два спеціальних відео, які навчать основним прийомам долікарської допомоги.
З відеокурсів ви дізнаєтеся:
- у яких зонах безпечно надавати допомогу;
- як правильно виявити і зупинити критичну кровотечу;
- особливості накладення турнікета, компресійних пов’язок і тампонади;
- як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
- що робити при травмах очей.
Відеокурс про надання медичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна подивитися тут.
Відеокурс з порятунку людини під час критичних кровотеч – за цим посиланням.
Пам’ятайте, підготовлений – значить захищений. Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати життя.