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Підготовлений значить захищений: МОЗ запропонувало відео базових курсів медичної допомоги

1 Березня 2022, 15:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
перша допомога
Джерело: Pexels

Володіти базовими навичками надання медичної допомоги дуже важливо завжди. Але в період воєнного часу – особливо. Міністерство охорони здоров’я підготувало два спеціальних відео, які навчать основним прийомам долікарської допомоги.

З відеокурсів ви дізнаєтеся:

  • у яких зонах безпечно надавати допомогу;
  • як правильно виявити і зупинити критичну кровотечу;
  • особливості накладення турнікета, компресійних пов’язок і тампонади;
  • як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
  • що робити при травмах очей.
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Відеокурс про надання медичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна подивитися тут.

Відеокурс з порятунку людини під час критичних кровотеч – за цим посиланням.

Пам’ятайте, підготовлений – значить захищений. Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати життя.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України , поради лікаря , Травма
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