Обладать базовыми навыками оказания медицинской помощи очень важно всегда. Но в период военного времени – особенно. Министерство здравоохранения подготовило два специальных видео, которые научат основным приемам доврачебной помощи.

Из видеокурсов вы узнаете:

в каких зонах безопасно оказывать помощь;

как правильно обнаружить и остановить критическое кровотечение;

особенности наложения турникета, компрессионных повязок и тампонады;

как обеспечить проходимость дыхательных путей;

что делать при травмах глаз.

Видеокурс о предоставлении медицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц можно посмотреть здесь.

Видеокурс по спасению человека во время критических кровотечений — по этой ссылке.

Помните, подготовлен — значит защищен. Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти жизнь.