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Подготовлен значит защищен: Минздрав предложил видео базовых курсов медицинской помощи

1 марта 2022, 15:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
перша допомога
Источник: Pexels

Обладать базовыми навыками оказания медицинской помощи очень важно всегда. Но в период военного времени – особенно. Министерство здравоохранения подготовило два специальных видео, которые научат основным приемам доврачебной помощи.

Из видеокурсов вы узнаете:

  • в каких зонах безопасно оказывать помощь;
  • как правильно обнаружить и остановить критическое кровотечение;
  • особенности наложения турникета, компрессионных повязок и тампонады;
  • как обеспечить проходимость дыхательных путей;
  • что делать при травмах глаз.
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Видеокурс о предоставлении медицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц можно посмотреть здесь.

Видеокурс по спасению человека во время критических кровотечений — по этой ссылке.

Помните, подготовлен — значит защищен. Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти жизнь.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины , поради лікаря , Травма
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