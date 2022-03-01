Обладать базовыми навыками оказания медицинской помощи очень важно всегда. Но в период военного времени – особенно. Министерство здравоохранения подготовило два специальных видео, которые научат основным приемам доврачебной помощи.
Из видеокурсов вы узнаете:
- в каких зонах безопасно оказывать помощь;
- как правильно обнаружить и остановить критическое кровотечение;
- особенности наложения турникета, компрессионных повязок и тампонады;
- как обеспечить проходимость дыхательных путей;
- что делать при травмах глаз.
Видеокурс о предоставлении медицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц можно посмотреть здесь.
Видеокурс по спасению человека во время критических кровотечений — по этой ссылке.
Помните, подготовлен — значит защищен. Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти жизнь.