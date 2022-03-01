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Смесь для кормления малыша: чем заменить, если негде купить

1 марта 2022, 14:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
малюк
Источник: Depositphotos

При чрезвычайных ситуациях может возникнуть дефицит продуктов. При недостатке питания дети страдают первыми. Особенно маленькие, особенно новорожденные, те, кто находится на искусственном вскармливании. Но не нужно впадать в отчаяние, если смесь, которой вы кормили малыша закончилась, а купить ее негде или есть, но другая.

Первое, не переживайте, если резко придется сменить смесь. В чрезвычайной ситуации любая смесь – лучше, чем никакой, советует нутрициолог Александра Ситнова.

Если вам нужен запас смеси на случай эвакуации, и вы можете выбирать, выбирайте готовую смесь в бутылочках. Так безопаснее для ребенка в условиях чрезвычайной ситуации.

Не экономьте смесь: не разводите жиже, не заменяйте кормления водой. Длительный дефицит полноценного питания опаснее, чем короткий.

Если смесь недоступна никакая, ВОЗ допускает использование в течение 2-3 дней “аварийной” смеси:

  • 1/3 стакана кипяченой воды
  • 2/3 стакана ультрапастеризованного, пастеризованного или кипяченого молока (если доступно обогащенное – то такого)
  • 1 ч. ложка сахара.

Дополнительно можно предлагать растворы для пероральной гидратации (но, вероятно, найти смесь проще, чем раствор).

Детям 4 месяцев и старше, находящимся на искусственном вскармливании в условиях чрезвычайной ситуации можно начать прикорм. Это тот случай, когда жизнь важнее пищевого интереса.

Если у ребенка аллергия на белки коровьего молока, и вы не можете купить смесь, ищите ближайший роддом, детскую больницу и просите помощи.

Не давайте детям до 6 месяцев неразбавленное молоко животных, смеси из растительного молока, домашние смеси.

При чрезвычайных ситуациях может возникнуть дефицит продуктов.

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Если там, куда вас эвакуировали есть мамы, которые кормят грудью, то вы можете попросить сцедить молоко для вашего малыша-искусственника или покормить его грудью. В условиях того, что происходит сейчас в стране, вам не откажут.

Источник: Александра Ситнова  

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