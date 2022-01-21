Безлактозное молоко. Есть ли в нем полезные вещества? Стоит ли его употреблять всем подряд? На эти и другие вопросы ответил педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube канале.

— Есть разные виды сахаров: глюкоза, фруктоза, галактоза, — начал рассказ Евгений Комаровский. — Так вот есть еще такой сахар, который называется лактоза. Это главный сахар, который находится в любом молоке млекопитающих.

Когда лактоза попадает в организм человека, то она расщепляется особым ферментом, который называется лактаза. Фермент лактаза наиболее активен в период новорожденности, ведь лактоза является главным источником энергии малыша.

С возрастом активность лактазы уменьшается, потому что на смену молоку приходят другие варианты питания. Есть люди, которые с 10-15 лет не могут пить молоко. У них после него начинаются проблемы с пищеварением.

— Так вот для того, чтобы люди могли пить молоко, не имея фермента лактазы, и придуманы безлактозные смеси. — сказал доктор.

Эти смеси полезны для пожилых людей и для тех у кого недостаточно фермента лактазы.

Что касается отсутствия лактазы, то это редчайшее явление. Один случай на несколько миллионов.

Безлактозные смеси полезны после острых кишечных инфекций, когда из-за болезни количество лактазы резко уменьшается. Образно говоря, безлактозное молоко – это молоко для специфических ситуаций

Но для нормального человека, который может пить обычное молоко, никаких преимуществ безлактозное молоко не имеет. Если нет у вас непереносимости лактозы – пейте обычное молоко.

Источник: Комаровский