Безлактозне молоко. Чи є у ньому корисні речовини? Чи варто його вживати всім підряд? На ці та інші питання відповів педіатр Євген Комаровський на своєму YouTube каналі.

– Є різні види цукрів: глюкоза, фруктоза, галактоза, – розпочав розповідь Євген Комаровський. – Так ось є ще такий цукор, що називається лактоза. Це головний цукор, який знаходиться у будь-якому молоці ссавців.

Коли лактоза потрапляє в організм людини, вона розщеплюється особливим ферментом, який називається лактаза. Фермент лактаза найактивніший у період новонародженості, адже лактоза є основним джерелом енергії дитини.

З віком активність лактази зменшується, бо на зміну молоку приходять інші варіанти харчування. Є люди, котрі з 10-15 років не можуть пити молоко. У них після нього починаються проблеми із травленням.

– Так ось, для того, щоб люди могли пити молоко, маючи нестачу ферменту лактази, і вигадані безлактозні суміші. – сказав лікар.

Ці суміші корисні для людей похилого віку і для тих у кого недостатньо ферменту лактази.

Що ж до відсутності лактази, це рідкісне явище. Один випадок на кілька мільйонів.

Безлактозні суміші корисні після гострих кишкових інфекцій, коли через хворобу кількість лактази різко зменшується. Образно кажучи, безлактозне молоко – це молоко для специфічних ситуацій.

Але для нормальної людини, яка може пити звичайне молоко, жодних переваг безлактозне молоко не має. Якщо немає у вас непереносимості лактози – пийте звичайне молоко.

Джерело: Комаровський