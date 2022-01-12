Як привчити себе пити води стільки, скільки радять фахівці? Це питання поставили доктору Євгену Комаровському. І ось що він відповів на своєму YouTube каналі.

– Часто серед прихильників здорового способу життя і серед багатьох фахівців зустрічаються рекомендації про те, скільки води потрібно пити. Називають цифри 2-2,5 л для жінок та 3-3,5 для чоловіків рідини на день, – сказав Євген Комаровський. – Сюди входить уся рідина: і чай, і супи, і борщі.

Але, зверніть увагу, зауважив лікар, що немає ні наукових праць, ні досліджень, які б доводили той факт, що людина, яка п’є таку кількість рідини, рідше хворіє і рідше має серйозні проблеми зі здоров’ям.

– Є таке поняття, як фізіологічні потреби, – пояснює педіатр. – Кожен із нас має такі фізіологічні потреби в їжі, сні, питві, сексі, в спорожненні кишечника та сечового міхура. І логіка, природа і здоровий глузд кажуть, що задовольняти фізіологічні потреби треба, коли вони виникають.

Тобто спати, коли хочеться спати, їсти коли хочеться їсти, пити, коли хочеться пити. Так ось, вживати рідину, воду та інше, потрібно, коли ви відчуваєте реальну спрагу, коли пересохло в роті. Однією з очевидних ознак дефіциту рідини в організмі є нечасте сечовипускання та насичена сеча. На це також треба звернути увагу.

– Насправді ми, лікарі говоримо про необхідність багато пити, бо ми боїмося цього дефіциту рідини в організмі, – сказав доктор Комаровський. – Тому що він тягне за собою підвищений тиск і навантаження на нирки, порушення терморегуляції і згортання крові. Одна з головних причин згущення крові, підвищеного тромбоутворення, ризику інфарктів та інсультів – дефіцит рідини в організмі.

Тому, якщо у вас є реальні обставини, коли ви рідину активно втрачаєте: фізичні навантаження, сухе та тепле повітря, спека на вулиці, то в такій ситуації не треба чекати спраги, а активно пити воду. Це гарна профілактика згущення крові.

Таким чином, якщо у вас немає бажання пити, не пийте. Головне, щоб не було пересихання у порожнині рота, відчуття спраги та насиченої сечі. Якщо цього всього немає, то спеціально пити не потрібно, радить Комаровський.

Джерело: Комаровський