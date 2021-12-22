Ми звикли до того, що фруктові соки корисні. Особливо дітям. Є навіть спеціальні заводи, де виготовляють соки для дітей. Але знаменитий педіатр Євген Комаровський вчергове розбиває стереотип, що склався, – дітям фруктові соки не потрібні.

Про це він розповіла на своєму YouTube-каналі.

– Я вас здивую, – заінтригував доктор Комаровський. – Але дітям не треба давати фруктові соки.

Він пояснив, що сік – це просто дуже солодка вода, в якій розчинений вітамін С. Безумовно, вітамін С потрібний і корисний, але все найцінніше для дитячого організму міститься в м’якоті фруктів. І коли з плоду вичавлюють сік, то корисності не потрапляють у нього.

– Звертаю увагу на те, що фруктовий сік – це концентрат вуглеводів та цукрів, – наголосив Комаровський. – Нині у рекомендаціях дієтологів усього світу майже відсутні поради давати дітям соки.

Так, це зручно та смачно, і діти воліють пити сік, а не гризти яблука. Але лікар настійливо рекомендує за будь-якої можливості замінювати фруктові соки цільними фруктами.

А як же малюки, які ще не можуть гризти яблука?

– Тут я раджу давати дитині фруктове пюре, – відповів педіатр.

Виняток!

– Сік, та ще й розбавлений водою, треба давати дітям, коли вони хворіють на гострі респіраторні захворювання з високою температурою, – порадив Комаровський. – Ось у цьому випадку яблучний сік буде кращим за будь-яку крапельницю.

Запам’ятали? Тільки у випадках патологічної втрати рідини при високій температурі та інфекційному захворюванні. А здорові діти та їхні батьки мають гризти яблука.

Згідно з дослідженнями вчених Пенсільванського університету в США, якщо половину тарілки, призначеної для дитини, заповнити овочами та фруктами, це реально допоможе зробити її харчування кориснішим і здоровiшим.

Джерело:Євген Комаровський