Согласно исследованию ученых Пенсильванского университета в США, если половину тарелки, предназначенной для ребенка, заполнить овощами и фруктами, это реально поможет сделать его питание более полезным и здоровым.

Согласно предыдущему исследованию, проведенному Центром по контролю и профилактике заболеваний, около 60% детей получают недостаточно фруктов, а 93% — овощей, что свидетельствует о необходимости разработки стратегий, побуждающих детей есть больше здоровых и полезных продуктов.

В своей научной работе исследователи проверили две стратегии, побуждающих детей есть больше фруктов и овощей.

Первая стратегия — просто добавляли на 50% больше фруктовых и овощных гарниров к детским обедам в течение дня. Вторая стратегия — заменяли на 50% фруктами и овощами эквивалентный вес других продуктов. Например, если они добавляли 50 граммов овощей в обед, то вычитывали 50 граммов макарон с сыром.

Было обнаружено, что первая стратегия привела к тому, что дети съели на 24% больше овощей и на 33% больше фруктов по сравнению с контрольным меню. Вторая стратегия продемонстрировала более оптимистичный результат – на 41% больше овощей и на 38% больше фруктов.

Таким образом, исследование убедительно показало, что и родители, и педагоги школ вполне могут способствовать здоровому детскому питанию.

— Решая, чем кормить детей, нужно помнить, что половину еды должны составлять фрукты и овощи, — убеждена директор лаборатории по изучению иммунного поведения человека Барбара Роллс.

По ее словам, если вы начинаете видеть, что подаете слишком много еды и у вас больше отходов, то можете сократить потребление высококалорийной пищи.

Экспериментируйте и получайте удовольствие, пробуя разные фрукты и овощи, чтобы увидеть, что именно детям нравится больше всего.

Маленькие хитрости от ученых:

фрукты и овощи следует подавать в качестве первого блюда или закуски, когда дети голодны, так они съедят гораздо больше

блюда или закуски, когда дети голодны, так они съедят гораздо больше хорошо работают и смешанные блюда, например, если смешать цветную капусту или тыкву с соусом для макарон и сыром или добавить фруктовое пюре в брауни или смесь для пирожных.

Таким образом, вы не уменьшите вкусовые качества блюда, но дети однозначно съедят больше продуктов, которые им необходимы для полноценного роста и развития.