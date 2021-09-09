Питание имеет большое значение для мозга, но дети не хотят есть рыбу и зародыши пшеницы. Что нужно делать родителям, чтобы приучить детей употреблять полезную пищу, которая будет способствовать их развитию?

— Во-первых, полезная пища должна быть всегда на столе для всех членов семьи, — говорит детский диетолог Анна Бойко. — Если семья питается правильно, то для ребенка это становится нормой.

Но все же есть продукты, которые дети отказываются есть. Например, зелень или рыба. И никакие доводы о пользе не действуют.

— Заставлять ребенка есть что-то не нужно, — советует диетолог. — Сначала его следует познакомить с продуктом. Дать попробовать его или блюдо, в которое он входит. Рассказать какую-то интересную историю о нем.

Хорошо еще и приготовить что-то вместе. Чтобы ребенок увидел продукт с разных сторон, на разных этапах приготовления, потрогал его руками. А когда все будет готово, возможно, ему захочется это съесть.

Итак, чтобы дети ели полезную для организма пищу, родителям надо учиться искать нужную информацию и интересно ее доносить детей.

Если в семье есть младенец, то рассказ старшим о полезных продуктах можно начать с маминого молока. Грудное молоко — это пища для мозга малыша. Оно богато жирами и другими питательными веществами, такими как белок, железо, необходимыми для развития мозга.

В первые 1000 дней жизни мозг стремительно растет, создавая основу и схему для передачи информации, памяти и обучения.

Мы видим, как младенцы и малыши меняются в обычных простых вещах, таких как целенаправленное движение и развитие речи. Дети становятся старше, и их социальные навыки формируются в дошкольном возрасте.

Что же такое пища для мозга?

Во-первых, это жирная рыба, поскольку она является источником омега-3 жирных кислот и белка.

Омега-3 жирные кислоты помогают доставлять кислород к мозгу, усиливают кровоток, замедляют старение и могут влиять на размер мозга. У школьников это способствует улучшению концентрации и навыков чтения, а у детей младшего возраста — способности к обучению.

Холин, содержащийся в яйцах, помогает развитию центра памяти в мозге, особенно в течение первых шести лет жизни, что крайне важно для обучения.

Белок, железо и цинк необходимы для роста мозга с раннего возраста. К счастью, эти питательные вещества содержатся вместе в говядине, темном мясе птицы, фасоли и некоторых зерновых. Дефицит железа в детстве, как показывают исследования, негативно влияет на когнитивные способности детей.

Фолиевая кислота. Она была важна для ребенка еще до рождения, и продолжает быть такой и дальше. Источником фолиевой кислоты являются растения и продукты животного происхождения: печень, говядина, баранина, свинина, домашняя птица, яйца, молоко и молочные продукты, рыба.

Сказать, что нужно есть больше рыбы, яиц или орехов, легко, но воплотить в жизнь это непросто. Найдите способы предложить яйца, мясо, темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат и зерно с высоким содержанием клетчатки. Например, яичница со шпинатом и сверху — сыр, или приготовьте в мультиварке нежную говядину.

Молочные продукты являются хорошим источником белка и витаминов А, D и В12. Йогурты и яблочное пюре используйте в качестве гарнира на завтрак или как вариант перекуса.

Орехи и зародыши пшеницы добавьте к овсянке или смузи.

И не забывайте о положительной стратегии кормления — она также может творить чудеса с маленькими детьми.

Придумайте веселые названия для рыбы и морепродуктов, например, розовая рыба для лосося или луни-туни для тунца.

Выбирайте разноцветные продукты и нарежьте их на фигуры или соломкой, чтобы вызвать интерес к еде.

Позвольте детям самостоятельно подавать еду.

Табу на эти продукты

Запомните список продуктов, которых не должно быть в детском рационе: ⠀

Содержат трансжиры, которые вызывают воспаление в организме, разрушают витамины и нервную систему ребенка:

слоеное тесто;

майонез;

печенье магазинное (песочное, овсяное и т.п.);

конфеты магазинные;

вафли;

плавленый сыр, который содержит бесполезные добавки и изготавливается обычно из сыра, срок годности которого истек.

Вызывают нарушения поджелудочной железы и диабет:

Газированные сладкие напитки. Углекислый газ негативно влияет на слизистую желудка, усиливает вздутие и нарушает моторику желудочно-кишечного тракта, а также стимулирует секрецию соляной кислоты и ее агрессивность. В напитках много сахара, что нарушает работу поджелудочной железы детей и ведет к ожирению и диабету.

Ортофосфорная кислота в составе некоторых напитков приводит к вымыванию кальция из костей, делая их хрупкими, способствует образованию камней в почках. Кофеин перегружает нервную систему и истощает надпочечники.

Сок в пакетиках с фруктозно-глюкозным сиропом дает избыток фруктозы, ведет к ожирению печени.

Нарушают пищеварение

Хлебцы из цельных зерен злаков или с отрубями — продукты не для детей. Они дают избыток грубой клетчатки и провоцируют вздутие живота, раздражают кишечник, препятствуют здоровому пищеварению и способствуют анемии. Круглые или длинные хлебцы из раздутого риса или кукурузы, пшеницы — можно.

Способствуют развитию онкозаболеваний

Продукты из переработанного мяса (сосиски, колбаса, балык и т.д.) содержат нитрит натрия — токсическое вещество, если его употреблять в избыточном количестве. Доказано, что эти продукты вызывают колоректальный рак.

С началом нового учебного года в украинских школах начали действовать новые нормы питания. Теперь школьники должны есть меньше жира, сахара, соли и хлеба. Вместо этого — больше фруктов, мяса, молочных продуктов, рыбы и ягод.